Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен заявила, що США стурбовані впливом нових штамів коронавірусу на світову економіку. Про це повідомляє AFP.

За її словами, нові варіанти коронавірусу можуть стати загрозою для відновлення постраждалої від пандемії світової економіки, а для деяких країн можуть мати взагалі катастрофічні наслідки.

«Ми дуже стурбовані варіантом "Дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і загрожувати одужанню. Ми є пов'язаною глобальною економікою, і те, що відбувається в будь-якій частині світу, впливає на всі інші країни», – заявила глава американського Мінфіну.

У свою чергу міністри фінансів «Великої двадцятки» у своїй заключній заяві попередили, що нові штами стали ризиком погіршення економічного відновлення і вакцинації населення.

«Ми усвідомлюємо важливість спільної роботи для прискорення процесу вакцинації і прагнемо до вакцинації 70% населення світу в наступному році», – сказала Йеллен.

Експерти попередили, що світ повинен інвестувати щонайменше 75 млрд доларів протягом наступних п'яти років для підготовки та запобігання наступній пандемії.

«Хоча ми зосереджені на середньостроковій і довгостроковій перспективі... ми, безумовно, розуміємо, що нам також потрібно зробити більше в найближчій перспективі. Безумовно, варіанти становлять загрозу для всієї земної кулі», – додала глава американського Мінфіну.

Нагадаємо, що Рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила виділення 650 млрд дол. на відновлення світової економіки у час кризи, викликаної пандемією коронавірусу.