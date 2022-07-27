35-річний Андрій Закалюк очолював кілька львівських шкіл, а також був директором школи-інтернату №2

Керівником управління освіти Львівської міської ради став 35-річний Андрій Закалюк. До цього він три роки очолював ліцей «Львівський».

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у середу, 27 липня, Андрія Закалюка представили колективу управління.

«То непростий шлях, але Андрій Закалюк не шукає легких шляхів. У свої 27 років погодився з простого вчителя історії стати директором тоді ще інтернату. І за три роки зробив із нього школу, в якій хотіли вчитись половина дітей моїх друзів. Львівська освіта отримала керівника зі свого середовища», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Андрій Закалюк закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 2009-2014 працював учителем історії у львівській школі №28. У 2014-2018 роках був директором ЛЗШ-інтернат №2, після чого рік керував ліцеєм «Просвіта», а у 2019 році став директором ліцею «Львівський».

У 2020 році Андрій Закалюк став депутатом Львівської міської ради від обʼєднання «Самопоміч».

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року попередня очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик звільнилась, а обов’язки керівниці управління виконувала Леся Васюта.