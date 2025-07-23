Засновниця фестивалю Мар'яна Савка вважає, що фесиваль стане «стане яскравою крапкою на мапі літературної України»

У Львові 15-17 серпня вперше відбудеться новий книжковий фестиваль, який збере десятки авторів. На території !FESTrepublic відбуватиметься новий всеукраїнський книжковий фестиваль BestsellerFest 2025. У програмі – 70 літературних подій за участі відомих українських письменників, презентації новинок від провідних видавництв, а також книжковий ярмарок на 50 стендів, ексклюзивні автограф-сесії, концерти просто неба, дитячий простір, фудкорти, зони відпочинку.

Серед авторів бестселерів BestsellerFest 2025 ‒ Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Павло Дерев’янко, Андрій Кокотюха, Максим Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Дочинець, Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Галина Пагутяк, Володимир В’ятрович, Володимир Станчишин, Ярослав Грицак та інші.

«Немає кращого способу спілкування письменника з читачем, ніж власне прочитана книжка, де можна знайти відповіді на всі питання щодо автора: світоглядні, естетичні, моральні, етичні та, зрештою, навіть політичні. І все ж безпосередня зустріч письменника з читачем ‒ очі до очей, рука до руки ‒ дає неймовірні «бонуси» як читачеві, так і авторові. Задля саме таких «бонусів», задля такого перетікання «крові», такого емоційного, інтелектуального донорства я ніколи не втомлююся спілкуватися зі своїми прихильниками. Сподіваюся, так буде і на BestsellerFest у Львові», ‒ вважає письменниця Марія Матіос.

«Я задумувала цей фестиваль як такий, на якому кожна людина відчуватиме свою важливість, потрібність, цінність. BestsellerFest збере найкращих українських авторів, видавців і читачів. У цій ланці кожен надзвичайно важливий та цінний один для одного. Гадаю, наш фестиваль подарує кожному саме такі відчуття і стане яскравою крапкою на мапі літературної України», ‒ зауважує засновниця фестивалю BestsellerFest, поетка та видавчиня Мар’яна Савка.

Особливий вайб серпневого фестивалю доповнять вечірні концерти просто неба, хедлайнерами яких будуть відомі українські гурти з вокалістами-письменниками. Йдеться про Ірену Карпу та гурт «Фактично Самі» та Сергія Мартинюка й гурт «Фіолет».

«Мені так часто ставлять запитання: “А хто ви більше ‒ співачка чи письменниця?”. І ось, нарешті, є фестиваль, який допоможе знайти відповідь. На BestsellerFest я виступатиму і як письменниця, і як співачка. І це дуже круто! Бо зазвичай на мої концерти приходять люди і дякують за книжки, на яких вони виросли ‒ й стали незалежними, сильними, творчими. А на моїх книжкових виступах у мене постійно цікавляться: “А коли ваш наступний концерт?”. Тому я вже сама страшенно хочу на BestsellerFest, на цей новий, потужний фестиваль з сучасним вайбом і бажанням жити!», ‒ розповідає письменниця-співачка Ірена Карпа.

Також у музичній програмі ‒ виступи Віктора Морозова, Руслана Горового, Мар’яни Савки, Зіновія Карача і Юрія Йосифовича.

Вхід на перший день фестивалю, 15 серпня, буде вільним. А у два наступні дні, 16-17 серпня, BestsellerFest безкоштовний вхід діятиме для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років (включно). Частину зібраних у ході події коштів організатори спрямують на потреби «Азову».

Повну програму фестивалю можна побачити тут.