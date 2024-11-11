Минулими вихідними, 9 та 10 листопада, Львів вперше приймав міжнародний фестиваль «Земля Поетів», що проходив під гаслом «Поети творять націю». Масштабний дводенний фестиваль охопив п’ять локацій з іменами поетів-пророків: Шевченко, Франко, Леся, Стус і Антонич, що розмістилися на території !FESTrepublic. Подія, яка відбувалась уперше, має на меті стати щорічною. І, судячи з того, як її сприйняли численні відвідувачі, вона справді потрібна місту та має усі шанси набути статусу одієї з його візитівок.

«Наша земля – це Земля поетів. Наша місія – бути ґрунтом, з якого проростають важливі сенси. Ми робимо цей фестиваль не просто як фестиваль. Це – наш опір і наша боротьба. Це великий шлях, яким ми маємо йти. Кожен український поет є більше, ніж поет, тому що його слово стається дією. Інколи треба бути дуже обережним зі словами. Але насамперед ми маємо мати нашу зброю, наше слово, і ставати завжди із ним в оборону нашої країни, нашої держави, нашої нації», – поділилась на відкритті засновниця фестивалю «Земля Поетів» Мар'яна Савка.

Мар'яна Савка, Юрій Андрухович, Ігор Калинець, Катерина Калитко, Дмитро Лазутікн, Іван Малкович, Костянтин Москалець, Ярина Чорногуз, Катерина Міхаліцина, Василь Махно, Маріанна Кіяновська — ці та десятки інших авторів читали вірші відразу на декількох сценах «Землі Поетів» протягом двох днів. Важливою складовою фестивалю були також розмови про сенси, теперішнє та майбутнє України, роль поезії у часи війни за участі українських інтелектуалів Ростислава Семківа, Аліма Алієва, Тетяни Терен, Євгена Глібовицького, Остапа Сливинського, Юрка Прохаська та інших.

Доповненням фестивальної програми стали музичні виступи за участі поетів. Гурт «Мертвий півень» співав спільно з Юлією Мусаковською, Мариною Пономаренко та Мар'яною Савкою, а також показав масштабну прем’єру на вірш Марини Пономаренко «Урвище», яка стала новою сторінкою в творчості «півнів» та дала несподіване прочитання, без перебільшення, видатному тексту.

Також співали «Пиріг і Батіг» з Катериною Калитко, «Кому Вниз» під вірші Дмитра Лазуткіна та Ярини Чорногуз. Відбувся також концерт гурту «NAZVA», який також має в репертуарі поезію знаних українських авторів. Окрім цього, гості фестивалю мали можливість послухати концерти Юрія Андруховича із «Карбідо» (Вроцлав), сестер Тельнюк та Соломії Чубай.

Зворушливим вийшов виступ Віктора Морозова та гурту «Четвертий кут». Програма була складена з пісень Костянтина Москальця. Звісно, не обійшлось без виконнаня легендарної пісні «Вона». Не всі вже пам’ятають, що першим її виконавцем був автор, Костянтин Москалець. І 35 років потому вона знову прозвучала у його виконанні.

До фестивалю «Земля Поетів» долучились і відомі українські актори. Зокрема, Римма Зюбіна та Олексій Гнатковський, у чиєму виконанні прозвучали вірші поетів, яких забрала війна: Максима Кривцова, Іллі Чернілевського, Юрія Руфа, Володимира Вакуленка, Вікторії Амеліної, Гліба Бабіча... Також у межах фестивалю відбувся показ двох фільмів: «Чубай. Говорити знову» Михайла Крупієвського і «Вітер зі сходу» Катерини Степанкової.

У межах фестивалю зіграв потужну виставу «Другу» актор та режисер Олег Онещак (театр імені Леся Курбаса).

Важливою частиною «Землі Поетів» був проєкт «Голоси Землі Поетів», створений за партнерства з платформою LitCom, компанією Audiostories та Радіо Культура. Завдяки ньому гості фестивалю мали можливість почути в записі голоси тих поетів, які вже не з нами: Павла Тичину, Олега Лишегу, Юрка Покальчука, Максима Рильського, Володимира Сосюру, а також голоси тих, хто загинув від російської агресії — Максима Кривцова, Вікторії Амеліної, Гліба Бабіча.

Невід'ємною частиною обох фестивальних днів була благодійна складова: учасники та гості події мали можливість задонатити на збір на нічні приціли для 225-го окремого штурмового батальйону, а також долучитись до підтримки Публічної бібліотеки Снігурівської міської ради на Миколаївщині, яка була в окупації, принісши книги для маленьких та дорослих читачів бібліотеки.

Загалом, відбулось понад 50 подій та 5-ти сценах, у яких взяло участь понад 100 учасників з України, Польщі, Литви та Хорватії.