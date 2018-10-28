Новий мистецький проект Lviv Art Days. Фото дня

Проект відбувався впродовж трьох днів в рамках Львівського тижня моди

Дні сучасного українського мистецтва (Lviv Art Days) організували вперше в рамках Львівського тижня моди 26-28 жовтня у приміщенні Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького. Проект, об’єднаний із Тижнем моди спільною локацією і датами проведення, став окремою незалежною ініціативою.

Lviv Art Days – новий проект, створений за аналогом світових тижнів мистецтва. Серед завдань проекту – популяризація сучасного українського мистецтва, сприяння комунікації між художниками, галеристами, поціновувачами мистецтва та потенційними клієнтами.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

У галереї, яка зайняла увесь поверх Західного крила аеропорту, представили об’єднану експозицію робіт більше 30 українських художників, що працюють у різних стилевих напрямках та жанрах: живопис, графіка, скульптура, кераміка, скло, текстиль, витинанка, предметний дизайн, стріт-арт, інсталяція, відеоарт.