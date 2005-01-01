Новобудова Де Люкс від будівельної компанії МС зустріла мешканців

Сучасна новобудова від будівельної компанії МС привітала своїх щасливих мешканців. Першокласний інтер'єр та зручна інфраструктура житлового комплексу Де Люкс відтепер доступні на вулиці Малоголосківській, 12 Б, В.
«Це 10-поверховий будинок, спроектований з надзвичайними краєвидами з панорамними вікнами, це є найбільша перевага. Людина, яка вийде на терасу, бачить весь Львів», - розповідає Ярослав Бурило, архітектор компанії МС.
На честь відкриття для власників комфортного житла компанія МС підготувала розіграш цінних подарунків, а також святковий стіл.
«Як придбала, коли будинок ще був закритий, то спокійно сприймала цілком, а от сьогодні, коли офіційне відкриття, це надає якоїсь святковості і я задоволена», - каже мешканка новобудови Уляна Мороз.
«Нам подобається, хороший зелений район, гарне місце, багато місця для дітей, майданчики - взагалі все класно», - ділиться враженнями мешканець новобудови Олег Ковалишин.
І на десерт будівельна компанія МС анонсувала будівництво нового житлового комплексу на вул. Малоголосківській. Відтак, у клієнтів, які не встигли придбати омріяне житло, є шанс надолужити згаяне.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: