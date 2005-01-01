Новобудова Де Люкс від будівельної компанії МС зустріла мешканців

Економікасьогодні, 11:51 3690

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Сучасна новобудова від будівельної компанії МС привітала своїх щасливих мешканців. Першокласний інтер'єр та зручна інфраструктура житлового комплексу Де Люкс відтепер доступні на вулиці Малоголосківській, 12 Б, В.

«Це 10-поверховий будинок, спроектований з надзвичайними краєвидами з панорамними вікнами, це є найбільша перевага. Людина, яка вийде на терасу, бачить весь Львів», - розповідає Ярослав Бурило, архітектор компанії МС.

На честь відкриття для власників комфортного житла компанія МС підготувала розіграш цінних подарунків, а також святковий стіл.

«Як придбала, коли будинок ще був закритий, то спокійно сприймала цілком, а от сьогодні, коли офіційне відкриття, це надає якоїсь святковості і я задоволена», - каже мешканка новобудови Уляна Мороз.

«Нам подобається, хороший зелений район, гарне місце, багато місця для дітей, майданчики - взагалі все класно», - ділиться враженнями мешканець новобудови Олег Ковалишин.

І на десерт будівельна компанія МС анонсувала будівництво нового житлового комплексу на вул. Малоголосківській. Відтак, у клієнтів, які не встигли придбати омріяне житло, є шанс надолужити згаяне.

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