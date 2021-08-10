Міста Новояворівськ та Новий Розділ будуть вчасно готові до опалювального сезону.

Як повідомила у вівторок, 10 серпня, компанія «Нафтогаз Тепло», процес підготовки Новояворівська і Нового Роздолу до зими перевірили директор з енергоефективності та управління майном Групи Нафтогаз Віталій Щербенко, начальник департаменту енергоефективності та енергозбереження Групи Нафтогаз Юрій Войтович та керівник «Нафтогаз Тепло» Федір Шевченко.

«Підготовка до опалювального сезону триває. Колективи ТЕЦ та Нафтогазу активно працюють над спільним завданням – вчасно та якісно підготуватися до зими. Ми вже рятували опалювальний сезон у Новому Роздолі та Новояворівську в сезоні 2019-2020 років, коли в авральному режимі переймали управління об’єктами. Тоді вони були в дуже поганому стані. Але попри все ми змогли врятувати сезон і подати тепло в домівки людей. Із тих пір ми стабілізували роботу підприємств і провели необхідні ремонти. Але роботи все ще вистачає, тож маємо працювати далі. Але хочу заспокоїти: до опалювального сезону підготуємося вчасно, цієї зими в Новому Роздолі та Новояворівську обов’язково буде тепло», – наголосив Віталій Щербенко.

Здобутки та проблеми ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу, а також місцевих тепломереж, графіки їх ремонтів і реконструкції також обговорили з головою Львівської облдержадміністрації Максимом Козицьким і народним депутатом України Ростиславом Тістиком. У підсумку було узгоджено подальший план дій, аби вчасно та якісно підготувати об’єкти до опалювального сезону. Адже питання забезпечення теплом – це спільне завдання управителів об’єктами теплокомуненерго та місцевої влади.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що обидва міста мають вчасно почати оплювальний сезон.

«Такої ситуації, як сталася позаторік, допускати не можна. І тому ми підняли питання публічно ще минулого тижня. Зокрема, узгодили подальший план дій, аби вчасно та якісно підготувати ТЕЦ і тепломережі Новояворівська і Нового Роздолу до опалювального сезону», – зазначив Максим Козицький.