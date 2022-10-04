Ремонтантна малина здатна давати два врожаї на рік, що не минається для культури безслідно

Одним із важливих етапів підготовки малини до зимівлі є її обрізка. Щоб зробити її правильно та ефективно, потрібно розуміти, яка малина у вас росте – звичайна чи ремонтантна, та як часто за сезон ви хочете збирати урожай. Усе про осінню обрізку малини розповідає Agromarket.

Садові інструменти

Обрізають малину тільки добре заточеним секатором, оскільки зріз повинен бути рівним, інакше може знизитися стійкість рослини до морозів. Інструмент потрібно використовувати один і той самий під час всієї обрізки, періодично дезінфікуючи лезо.

Технологія та терміни обрізки

Весь процес проводиться після плодоношення: переважно в кінці вересня – на початку жовтня. В умовах більш суворого клімату можна обрізати і раніше, а ремонтантні кущі, навпаки, пізніше.

Кожна гілка, яка відплодоносила, обрізається під корінь, щоб уникнути утворення пеньків: це допоможе уникнути розмноження шкідників. Обрізають як однорічні (зеленуватого відтінку), так і дворічні (більш темні та сухі) пагони.

У ремонтантної малини спочатку видаляють верхні частини однорічних пагонів, які вже закінчили плодоношення, потім – дворічні, далі – слабкі пагони, які мають низькі шанси на успішну зимівлю. У звичайної малини видаляють всі дворічні та слабкі пагони, а серед однорічних, які даватимуть врожай у наступному сезоні, лишають 8-10 найбільш міцних стебел, якщо малина росте кущем. Для малини на шпалері кількість пагонів контролюють залежно від зручності їх прив’язування до конструкції (щоб всім вистачало світла).

Після обрізки потрібно рясно полити кущі водою, особливо ремонтантну малину. Обрізану ремонтантну малину мульчують на зиму сухою соломою або іншою мульчею.

Особливості обрізки ремонтантної малини

Ремонтантна малина здатна давати два врожаї на рік, що не минається для культури безслідно. Багато садівників переходять на один урожай, який дозволяє й отримати більший урожай, ніж у звичайних сортів, і водночас зберегти сили рослини: у таких кущів зростає стійкість до захворювань та шкідників. У такому випадку в ремонтантних кущів потрібно обрізати всі пагони повністю.

Якщо ж ви хочете отримати більш ранній урожай, залиште частину торішніх пагонів, але не більше 3-5 на кущ. На дворічних пагонах ягоди з’являться влітку, на однорічних – у кінці літа.

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