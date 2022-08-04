У Львові хочуть створити комунальне некомерційне підприємство «Львівський регіональний клінічний центр медицини дитинства». Таке рішення має прийняти Львівська обласна рада, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».

Утворити Львівський регіональний клінічний центр медицини дитинства хочуть, щоб покращити якість та доступність медичного обслуговування для дітей, а також підвищити ефективність використання бюджетних коштів і кадрів.

«У законі ввели нові поняття надання медичної допомоги, зокрема “кластерний” та “надкластерний” заклад охорони здоров’я. Відповідно ми маємо визначити заклади та подати пропозиції щодо утворення кластерних та надкластерних закладів. Останніх у нас буде два – дорослий та дитячий. Якщо врахувати, що надкластерний заклад – це той, який може надати максимальну і якісну медичну допомогу, має багато можливостей та може пролікувати пацієнта з будь-якою патологією, ми вирішили дві дитячі установи, які за своєю діяльністю доповнюють одна одну, об’єднати, щоб створити один надкластерний заклад», – пояснює керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

Він також зауважує, що відповідно до Плану розвитку госпітального округу Львівської області на 2021-2024 роки, що був затверджений Госпітальною радою Львівської області, на Львівщині має бути одна дитяча лікарня.

Нову медичну установу планують створити шляхом злиття комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» та комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр». Однак у структурі клінічного центру медицини дитинства все ж залишаться два відокремлені підрозділи: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

«Усе майно та медичний персонал залишаться. Це дасть можливість сконцентрувати фінансовий ресурс, щоб покращувати матеріально-технічну базу лікарень, отримати якісну медичну допомогу, адже її надання буде сконцентроване у двох місцях. Фактично лікарні будуть доповнювати одна одну. Також ми зможемо сконцентрувати надання допомоги дітям на обласному рівні», – додає Орест Чемерис.

Разом з тим у Львові планують реорганізацію комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний центр радіаційного захисту населення». Їх хочуть приєднати до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр». Таке рішення також зумовлене Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».

«Фактично ми робимо одну структуру, щоб підсилити лікарні», – зазначає Орест Чемерис.

*публікація у межах співпраці з ЛОДА