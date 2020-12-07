Підзамче. Там, де добре.

Підземна художня галерея на Одещині працює з 2018 року

У селі Нерубайське Одеської області зареєстрували рекорд Європи «Найбільший підземний арт-простір у катакомбах», повідомив «Укрінформ».

«6 грудня ми зафіксували рекорд Європи “Найбільший підземний арт-простір у катакомбах”», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, загальна довжина підземелля становить 75 метрів. Підземний арт-простір об'єднує картинну галерею та інші арт-інсталяції. Фантастичне враження справляють об’єкти цього арт-підземелля, які світяться, адже для їх створення використано самосвітні фарби та люмінофори.

Вєтрова уточнила, що «Національний реєстр рекордів» також офіційно засвідчив, що це єдиний в Європі підземний арт-простір в катакомбах.

Як пише видання «Думская», перша в Україні підземна художня галерея на глибині 7 метрів почала працювати ще у 2018 році. Її відкрили на базі меморіального комплексу «Нерубайські катакомби».

Вся галерея прикрашена в основному пейзажними картинами. Автори робіт додавали у масляні фарби люмінесцентний порошок та фарби, тож деталі картин світяться у темноті. Спеціальне обладнання у галереї змінює інтервали «дня» і «ночі» на виставці, а ультрафіолетові лампи «заряджають» люмінофор.