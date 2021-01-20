Міністерство фінансів США запровадило санкції проти української компанії Fides Ship Management. Її підозрюють у перевезенні венесуельської нафти.

Також під санкції потрапили чотири кораблі компанії: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (під прапором Камеруну). Мінфін зазначає, що ці судна нещодавно перевозили венесуельську нафту, а отже, ухилилися від санкцій проти державної нафтової компанії Венесуели PDVSA.

Санкції проти української компанії передбачають заборону на торгівлю, закриття рахунків у США, а також введення справ з американськими компаніями.

Одеське ТОВ «ФІДЕС ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» було зареєстровано в 2015 році. Директором і головним бенефіціаром компанії є Юрій Ткач, двома іншими засновниками – Ільяс і Гульнара Азіз.

США ввели санкції проти венесуельської державної компанії PDVSA (Petroleos de Venezuela SA) у січні 2019 року. Це сталося після того, як США визнали президентом Венесуели опозиційного політика Хуана Гуайдо, а не Ніколаса Мадуро.

Санкції не забороняють імпорт венесуельської нафти у США, але забороняють американським компаніям здійснювати фінансові операції з PDVSA. Отже, Венесуела не зможе отримати оплату за цю нафту, оскільки банківські рахунки компанії заблоковані.

Наразі у Венесуелі фактично існує двовладдя. Близько пів сотні країн світу визнають президентом очільника Національної асамблеї (парламенту) країни Хуана Гуайдо, решта ж — Ніколаса Мадуро, який формально переміг на президентських виборах 2019 року (як кажуть, із порушеннями).

Фактично вся влада перебуває в руках Мадуро, бо його підтримує силовий блок країни. Гуайдо ж реального впливу на ситуацію в країні не має, вдовольняючись дипломатичними прийняттями там, де його визнають.

Нещодавно у країні відбулися парламентські вибори, на яких офіційно блок Мадуро набрав 67% голосів. Гуайдо закликав бойкотувати ці вибори. Ті опозиціонери, які все-таки взяли участь у виборах, отримали лише 18%. У США та Канаді результати парламентських виборів не визнають, пише «Громадське».