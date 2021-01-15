Сполучені Штати Америки внесли у «чорний список» китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати «Мотор Січ» разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським. Про ведення санкцій повідомляється на сайті Міністерства торгівлі США.

«Китайська державна компанія Skyrizon та її спроби придбати й освоїти іноземні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам США», – пояснив введення санкцій міністр торгівлі США Вілбур Росс.

За його словами, своїми діями США попереджають про тісний зв'язок Skyrizon з китайською армією.

Рішення американського уряду передбачає включення Skyrizon до новоствореного списку MEU (Military End-User) та означає впевненість США у тому, що компанія діє в інтересах збройних сил Китаю.

Що відбувається в «Мотор Січі»

Нагадаємо, що у 2019 році почесний президент «Мотор Січі», екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій компанії китайським компаніям Skyrizon й Xinwei Technology.

Вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет. Після придбання акцій китайцями Служба безпеки України через суд домоглася арешту 56% акцій підприємства.

У відомстві заявили, що «невстановлені особи з-поміж нинішніх і колишніх посадовців і кінцевих бенефіціарних власників компанії» можуть ослабити Україну, зруйнувавши підприємство, а його потужності можуть перенести в іншу країну.

Угоду про продаж акцій китайцям ще мав затвердити Антимонопольний комітет, який розглядає справи про концентрацію (контрольного пакета в одних руках), однак Богуслаєв продав акції без дозволу АМКУ.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon (одна з двох фірм, що купили акції «Мотор Січі») разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж в АМКУ повідомили, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора.

Як розповіло джерело «Інтерфакс-Україна» в уряді, групі китайських компаній належать вже близько 75% акцій «Мотор Січі».