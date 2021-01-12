Шевченківський райсуд Києва відхилив клопотання інвесторів ПАТ «Мотор Січ» щодо зняття арешту з акцій компанії. Про це повідомляє Liga.net.

Інвестори «Мотор Січі» звернулися до суду з клопотанням щодо зняття чотирьох однотипних арештів з акцій компанії.

Зазначається, що адвокат позивачів клопотав щодо виклику до суду президента «Мотор Січі» та низки держслужбовців. За їхньої участі були підписані документи щодо відкриття кримінальної справи та арешту акцій. Суд клопотання відхилив.

Під час засідання слідчий у справі зазначив, що керівництво «Мотор Січі» зверталося до президента України та СБУ з проханням захистити компанію від втручання іноземних інвесторів.

Слідчий прокурор заявив, що арешт накладено законно та немає підстав для його зняття.

Що відбувається в «Мотор Січі»

Нагадаємо, що у 2019 році почесний президент «Мотор Січі», екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій компанії китайським компаніям Skyrizon й Xinwei Technology.

Вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет. Після придбання акцій китайцями Служба безпеки України через суд домоглася арешту 56% акцій підприємства.

У відомстві заявили, що «невстановлені особи з-поміж нинішніх і колишніх посадовців і кінцевих бенефіціарних власників компанії» можуть ослабити Україну, зруйнувавши підприємство, а його потужності можуть перенести в іншу країну.

Угоду про продаж акцій китайцям ще мав затвердити Антимонопольний комітет, який розглядає справи про концентрацію (контрольного пакета в одних руках), однак Богуслаєв продав акції без дозволу АМКУ.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon (одна з двох фірм, що купили акції «Мотор Січі») разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж в АМКУ повідомили, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора.

Як розповіло джерело «Інтерфакс-Україна» в уряді, групі китайських компаній належать вже близько 75% акцій «Мотор Січі».