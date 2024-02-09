XV Одеський міжнародний кінофестиваль, який проходитиме у Києві з 12 по 20 липня, представив цьогорічний офіційний постер.

«Сьогодні українське кіно, як і вся країна, переживає турбулентні часи. Ми ще достеменно не знаємо, яким буде українське кіно після нашої Перемоги, але без знання минулого побудувати успішне майбутнє неможливо. Саме тому у своє 15-річчя ми вирішили зануритись в історію українського кінематографа, дослідити, яким він був, що надихало наших режисерів, та спробувати спрогнозувати, яким він стане. Саме співіснування в одній площині минулого і майбутнього закладено в наш постер», – коментує генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Вона також додає, що ОМКФ завжди був не лише про кіно, а й про технології та інновації.

«В межах ОМКФ багато років проходили бізнес-програми, де збирались та спілкувались інноватори, гравці tech індустрії та представники різних креативних індустрій. Ми стежимо за технологічними трендами, і головний тренд сьогодні – це ШІ. Разом з тим, він є і трендом майбутнього. Наш фестиваль іде в ногу з часом і використовує передові технології. Тому постер ОМКФ 2024 розроблено за допомогою штучного інтелекту», – говорить Анна Мачух.

Фестивальним центром кінофестивалю цього року стане знакове місце для кінематографа країни – київський Будинок кіно.

«Ми вирішили створити постер в футуристичному стилі, в якому побудовано наш фестивальний центр – Будинок Кіно. Із сотень запропованих ШІ варіантів ми обрали саме той, що відображає ті смисли, які є актуальними для нашої країни та нашого фестивалю. І я впевнений, що кожен знайде в ньому щось особливе для себе. Розвиток штучного інтелекту зараз хвилює чи не кожного в світі, і його не потрібно боятись, адже це вже частина нашої реальності. А його вплив на наші життя залежить від того, які саме сенси ми закладаємо в свої творіння», – розповідає креативний продюсер ОМКФ Дмитро Андрущенко.

Нагадаємо, у 2022 році ОМКФ відбувся у рамках Варшавського фестивалю, у 2023 році – в Чернівцях. Цьогоріч його планують провести у Києві.