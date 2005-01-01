Одеський нафтопереробний завод остаточно перейшов у державну власність

Одеський нафтопереробний завод (НПЗ), який з 2013 року належав олігарху-втікачу Сергієві Курченку, перейшов в управління Фонду державного майна України, повідомив голова фонду Віталій Трубаров.

«Я підписав акт прийому-передачі цього майна від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та його підконтрольної структури “Укрнафтопродукту”, як організації, яка взяла це майно за рішенням суду на збереження і передала це майно новоствореному державному підприємству з такою ж назвою “Одеський НПЗ”», – заявив Трубаров у понеділок, 11 червня, повідомила агенція РБК-Україна.

Він зазначив, що фактична передача триватиме до 18 червня, адже необхідно час на те, щоб забезпечити збереження цілісності майнового комплексу і відповідно укласти договір зі структурами, що будуть зберігати це майно.

«Якщо ми говоримо про процедуру, то етапність така: прийняття майна до себе в управління (це те, що зараз відбулося), укладення договору на охорону об’єкта, проведення інвентаризації об'єкта, проведення його оцінки, постановка на баланс з конкретною вартістю всього активу і вже після цього ми переходимо до наступного етапу – до ухвалення управлінського рішення, що робити з цим активом», – зазначив Трубаров.

Нагадаємо, Одеський нафтопереробний завод належав одіозному олігарху-втікачеві Сергію Курченку. Він його придбав на початку 2013 року і використовував для оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів у вигляді реекспорту. У травні 2017 року йому пред'явили підозру в махінаціях з 800 тисячами тонн нафтопродуктів. В червні 2017 року Суворовський райсуд Одеси задовольнив клопотання прокуратури та передав завод Кабінету міністрів. Сторона Курченка подавала апеляцію на це рішення, та суд її задовольнив.

Рішення про повторний продаж Одеського НПЗ Фонд держмайна ухвалюватиме спільно з урядом.