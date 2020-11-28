Падіння економіки України у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусу буде не таким жорстким, як прогнозувалося раніше – не більше 5% у порівнянні з попереднім прогнозом у 7%.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявила заступниця голови Офісу президента України Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що спочатку очікувався ріст економіки на рівні 4%, але після початку пандемії його скорегували до падіння на 7%.

Проте наразі прогноз передбачає, що економіка України не впаде більш ніж на 5%.

«Ми ж за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП – це досить суттєво, тому що ми пам'ятаємо, коли 2 або 3% зростання це було для нас суттєве досягнення як для країни», – сказала Ковалів.

До слова, у звіті ООН раніше зазначалося, що через пандемію коронавірусу Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя.

За даними дослідження, з початку пандемії понад 80% українських домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу.

Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні проти 11 % до початку пандемії. Загалому унаслідок рецесії понад 9 млн людей опиняться в бідност