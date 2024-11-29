Смілива та гостра стрічка режисера Патріка Веґи «Смерть путіна» вийде в український прокат 16 січня 2025 року.Цей політичний трилер розкриває темні сторони життя російського диктатора.

«Смерть путіна» – це поєднання реальних, маловідомих і навіть прихованих фактів, сатири й художнього бачення. Фільм відтворює десятки ключових подій із життя Путіна, а також досліджує те, що приховано від публіки: його слабкість і ницість.

У творчій манері кінострічка відповідає на запитання:

Що стоїть за десятками воєн, терористичних актів і мільйонами відібраних життів?

Ким є диктатор, коли його ніхто не бачить, та яка смерть його спіткає?

Що приховує «жалюгідна російська душа»?

«Я завжди хотів зняти фільм про російську організовану злочинність. Коли путін вторгся в Україну, я зрозумів: настав час розповісти історію найбільшого гангстера Росії – самого путіна. Тому я почав змінювати оригінальний сценарій, аби зосередитися на його біографії. В Інтернеті можна знайти багато інформації про відомі події, як-от: облога театру на Дубровці, вибухи житлових будинків, організовані ФСБ, і захоплення влади путіним у Єльцина. Моєю метою було створити фільм, який покаже інший бік цих подій – їхній справжній зміст і так званий “другий рівень”», – розповідає режисер та автор ідеї.

Робота над фільмом тривала кілька років і включала зйомки у Польщі, Україні, Ізраїлі, Йорданії, Росії та в розбомбленому Алеппо.

Сцени з України мають особливе значення, оскільки були зняті українськими кінематографістами за допомогою дронів та їхніх камер під час війни. Цей матеріал надає фільму автентичності й робить його глибоким відображенням реальності.

Також у виробництві використано сучасну deepfake-технологію, яка додає реалістичності та вражаючої деталізації кожного кадру, та дозволяє назвати «Смерть путіна» першим повнометражним deepfake-фільмом в історії кіно.

«Ми горді підтримати цей проєкт, адже він дає змогу побачити правду про те, ким є путін, і відчути катарсис, на який чекає весь світ» — коментує голова кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Надія Коротушка.

«Смерть путіна» – можливість для глядача побачити те, що весь світ так бажає: кінець жорстокої та кривавої диктатури, що роками несе смерть і руйнування мільйонам людей.