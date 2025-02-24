Найкращий акторський склад – «Конклав»

У Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження премії Гільдії акторів SAG Awards 2025.

SAG Awards 2025 є останньою професійною премією перед врученням «Оскара». Акторська гільдія є найчисельнішою в Американській кіноакадемії, тож її вибір має велике значення в оскарівських прогнозах.

87-річна голлівудська зірка Джейн Фонда отримала нагороду «За досягнення у кіномистецтві».

Переможці SAG Awards 2025

Фільми

Найкращий актор – Тімоті Шаламе, «Боб Ділан: Повна невідомість»

Найкраща акторка – Демі Мур, «Субстанція»

Найкращий виконавець ролі другого плану – Кіран Калкин, «Справжній біль»

Найкраща виконавиця ролі другого плану – Зої Салдана, «Емілія Перес»

Найкращий акторський склад – «Конклав»

Найкращий каскадерський склад у фільмі – «Каскадери»

Серіали

Найкращий актор у фільмі, знятому для телебачення, або мінісеріалі – Коллін Фаррелл, «Пінгвін»

Найкраща акторка у фільмі, знятому для телебачення, або мінісеріалі – Джессіка Ганніг, «Оленя»

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