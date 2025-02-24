Оголошені переможці премії Гільдії кіноакторів
SAG Awards 2025 є останньою професійною премією перед «Оскаром»
Найкращий акторський склад – «Конклав»
У Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження премії Гільдії акторів SAG Awards 2025.
SAG Awards 2025 є останньою професійною премією перед врученням «Оскара». Акторська гільдія є найчисельнішою в Американській кіноакадемії, тож її вибір має велике значення в оскарівських прогнозах.
87-річна голлівудська зірка Джейн Фонда отримала нагороду «За досягнення у кіномистецтві».
Переможці SAG Awards 2025
Фільми
- Найкращий актор – Тімоті Шаламе, «Боб Ділан: Повна невідомість»
- Найкраща акторка – Демі Мур, «Субстанція»
- Найкращий виконавець ролі другого плану – Кіран Калкин, «Справжній біль»
- Найкраща виконавиця ролі другого плану – Зої Салдана, «Емілія Перес»
- Найкращий акторський склад – «Конклав»
- Найкращий каскадерський склад у фільмі – «Каскадери»
Серіали
- Найкращий актор у фільмі, знятому для телебачення, або мінісеріалі – Коллін Фаррелл, «Пінгвін»
- Найкраща акторка у фільмі, знятому для телебачення, або мінісеріалі – Джессіка Ганніг, «Оленя»
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- Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада, «Сьогун»
- Найкраща акторка у драматичному серіалі – Анна Саваі, «Сьогун»
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі
- Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, «Хитрощі»
- Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі – «Сьогун»
- Найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі – «Вбивства в одній будівлі»
- Найкращий каскадерський склад у серіалі – «Сьогун»
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