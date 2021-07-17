У суботу, 17 липня, журі на чолі з американським кінорежисером Спайком Лі оголосило переможця та призерів 74-го Каннського кінофестивалю. Головний приз, «Золоту пальмову гілку» отримав фільм «Титан» режисерки Джулії Дюкорно з Франції.

Почесну «Золоту пальмову гілку» отримав режисер Марко Беллоккіо. Нагадаємо, під час церемонії відкрття таку ж нагороду отримала акторка та режисерка Джоді Фостер.

Лауреати 74-го Каннського фестивалю:

Золота Пальмова гілка – «Титан» (Titane), реж. Джулія Дюкорно;

Гран Прі – «Купе номер шість» реж. Юхо Куосманен и «Герой», реж. Асгар Фархаді;

Приз журі – «Коліно Ахед», реж. Надав Лапід та «Пам’ять», реж. Апічатпонг Вірасетакул;

Приз за найкращу чоловічу роль – Калеб Лендрі Джонс («Nitram», реж. Джастін Курзель);

Приз за найкращу жіночу роль – Ренате Рейнсве («Найгірша людина у світі», реж. Йоаким Трієр);

Приз за найкращу режисуру – Леос Каракс («Аннет»);

Приз за найкращий сценарій – «Сядь за кермо моєї машини» (Drive My Car), реж. Рюсуке Хамагуті;

Золота Пальмова гілка за найкращий короткий метр – Танг Ї, «Усі ворони світу».

Інші нагороди

В паралельно програмі «Особливий погляд» головний приз отримав фільм Кіри Коваленко «Розтискаючи кулаки».

Приз за найкращий дебют («Золота камера») отримав фільм «Муріна» з Хорватії.

Журі FIPRESCI (міжнародна асоціація кінопреси) нагородило японську картину «Сядь за кермо моєї машини». Пресу підтримало й екуменічне журі, також нагородившикартину Рюсуке Хамагуті. Спеціальну згадку отримав фінський фільм «Купе №6» Юхо Куосманена.

Також у програмі Тиждень критики приз за сценарій отримав фільм «Ольга». У фільмі Елі Граппа йдеться про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір: залишитись у Швейцарії чи повернутись додому, де палає Майдан.

Стрічку знято в Україні за участі кінокомпанії Pronto Film. Головну роль зіграла гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна. Проте країнами-виробниками фільму є Франція та Швейцарія. Держкіно України у 2019 році спочатку підтримало фільм, потім позбавило його фінансування.

Відзначили нагородою й фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст». «Золоте око» – нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського кінофестивалю.

Фільм зроблено на замовлення меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр». Замість Лозниці, який уже залишив Канни, нагороду отримав російський режисер Ілля Хржановський, який є арт-директором меморіалу.

Фото Катерини Сліпченко, Канни

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