Оголошено склад Збірної України на Ігри нескорених у Сіднеї

На змаганнях у Сіднеї 20-27 жовтня українці змагатимуться у шести спортивних дисциплінах

Організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні оголосив імена 15 осіб, які у жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games в австралійському Сіднеї. Список учасників опубліковано на офіційній сторінці проекту. До числа учасників збірної вперше увійшли представники всіх українських оборонних інститутів, повідомляє прес-служба Міноборони.

Учасників збірної обрали серед переможців і призерів Національних Ігор Нескорених, які відбулися у Києві 12 травня. Крім того, до складу були включені спортсмени, які опинилися єдиними у своїх категоріях.

Представлятимуть Україну в Сіднеї Олександр Бєлобоков, Олександр Гавриленко, Юрій Дмитренко, Олександр Зозуляк, Сергій Ільницький, Володимир Король, Майя Москвич, Богдан Оксентюк, Євген Олексієнко, Василь Омельченко, Андрій Вусань, Денис Фіщук, Олександр Чалапчій, Сергій Шимчак, Віктор Шинкарук.

На змаганнях у Сіднеї 20-27 жовтня українці змагатимуться у шести спортивних дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска, стрибки у довжину); плавання (запливи на 50 і 100 м вільним стилем, брасом та на спині); веслування на тренажері (1-хвилинний спринт і 4-хвилинна витривалість); велоспорт на шосе; стрільба з лука; пауерліфтинг.

«Цього року у спортивних змаганнях багато чого відбуватиметься для нашої збірної вперше. Так, українська команда дебютує в категоріях «біг на колясках» та «ручний велосипед», у стрибках у довжину, метанні диска, а також візьме участь в естафеті у плаванні», – наголошується в повідомленні.

Invictus Games (Ігри нескорених) – аналог Паралімпійських ігор для військовослужбовців. Змагання проводяться з 2014 року за ініціативою британського принца Гаррі, який надихнувся американськими Warrior Games. Ігри 2018 року в Сіднеї стануть четвертими з моменту заснування змагань і другими для української команди.