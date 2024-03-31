«Фортеця Маріуполь. Саймон» отримав дві нагороди
У Києві завершився Doc Kyiv Fest – міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно. Протягом трьох фестивальних днів проходили покази національної конкурсної програми, спеціальні покази українських та іноземних документальних фільмів, а також низка заходів для фахівців індустрії.
Переможців фестивалю оголосили під час церемонії нагородження.
- Переможець пітчингу проектів на стадії development – «Круглі окуляри», реж. Кирило Наумко, прод. Христина Петренко.
- Переможець пітчингу work in progress – «Дівія», реж. Дмитро Грешко, прод. Поліна Герман, Гліб Лук’янець, Тася Пугач.
- Спеціальна відзнака від журі Спілки кінокритиків України – «Одеса уві сні». реж. Кирило Наумко
- Диплом за найкращий фільм від журі Спілки кінокритиків України – «Фортеця Маріуполь. Саймон», реж. Юлія Гонтарук
- «Спеціальний диплом – «Мій тато – дослідник блискавок», реж. Ірина Шостак
- Спеціальний диплом – «Домівка на спині», реж. Володимир Бакум
- «Найкращий фільм Doc Kyiv Fest – «Фортеця Маріуполь. Саймон», реж. Юлія Гонтарук
- Спеціальна відзнака від Starlight Creative – «Домівка на спині», реж. Володимир Бакум
Щорічний міжнародний фестиваль середньометражного глядацького документального кіно Doc Kyiv Fest заснований Громадською Організацією «Кінофест» та організований разом з медіакомпанією Starlight Media та Одеським міжнародним кінофестивалем.
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