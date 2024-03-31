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«Фортеця Маріуполь. Саймон» отримав дві нагороди

У Києві завершився Doc Kyiv Fest – міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно. Протягом трьох фестивальних днів проходили покази національної конкурсної програми, спеціальні покази українських та іноземних документальних фільмів, а також низка заходів для фахівців індустрії. Переможців фестивалю оголосили під час церемонії нагородження. Переможець пітчингу проектів на стадії development – «Круглі окуляри» , реж. Кирило Наумко, прод. Христина Петренко.

, реж. Кирило Наумко, прод. Христина Петренко. Переможець пітчингу work in progress – «Дівія» , реж. Дмитро Грешко, прод. Поліна Герман, Гліб Лук’янець, Тася Пугач.

, реж. Дмитро Грешко, прод. Поліна Герман, Гліб Лук’янець, Тася Пугач. Спеціальна відзнака від журі Спілки кінокритиків України – «Одеса уві сні» . реж. Кирило Наумко

. реж. Кирило Наумко Диплом за найкращий фільм від журі Спілки кінокритиків України – «Фортеця Маріуполь. Саймон» , реж. Юлія Гонтарук

, реж. Юлія Гонтарук «Спеціальний диплом – «Мій тато – дослідник блискавок» , реж. Ірина Шостак

, реж. Ірина Шостак Спеціальний диплом – «Домівка на спині» , реж. Володимир Бакум

, реж. Володимир Бакум «Найкращий фільм Doc Kyiv Fest – «Фортеця Маріуполь. Саймон» , реж. Юлія Гонтарук

, реж. Юлія Гонтарук Спеціальна відзнака від Starlight Creative – «Домівка на спині», реж. Володимир Бакум Щорічний міжнародний фестиваль середньометражного глядацького документального кіно Doc Kyiv Fest заснований Громадською Організацією «Кінофест» та організований разом з медіакомпанією Starlight Media та Одеським міжнародним кінофестивалем.

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