Фільм розповідає про події лютого 2022 року

У прокат вийшов фільм «Лишайся онлайн». Фільм розповідає про події лютого 2022 року. Ноутбук зниклого безвісти чоловіка випадково потрапляє до рук Каті. Замкнена у своїй квартирі, вона знаходить підказки в його листуванні та файлах і займається порятунком незнайомця з окупованої Бучі.

Стрічку відзняли у 2022 році приватним коштом. В основі історії – досвід кожного з тих, хто використовує свої телефони, ноутбуки аби лишатися на звʼязку й допомагати військовим та цивільним не лише в перші тижні повномасштабного вторгнення, а й два роки потому.

Все що ми бачимо відбувається на моніторі, по суті ми дивимся на екран так само, як і героїня.

Автори обрали формат скрінлайфу не випадково, адже він дозволяє якнайглибше зануритися в події та співпереживати героям протягом усього фільму – так, ніби глядач весь час перебувають поруч, на відстані витягнутої руки.

За сюжетом, Катя отримує ноутбук, аби підготувати його для передачі тероборонівцям. Проте цікавість веде її в соціальні мережі власника ноутбуку, Андрія. Дівчина дізнається, що у нього є син, Сава, який дуже вірить в супергероїв, і розшукує батьків, з якими вони загубилися під час евакуації. Попри страх та відсутність волонтерського досвіду Катя обіцяє малому воззʼєднати родину. Проте військові реалії вносять свої корективи.

Такий формат також додає ігровій картині документальності, адже говорити про події, які тривають у формі ігрового кіно непросто. Розслідування, яке проводить героїня є найцікавошою частиною фільму. А от операція з порятунку виглядає якоюсь непереконливою. Таке враження, що ця історія з’явилась у фільмі «бо треба було». Як і розмова героїні з матір’ю окупанта.

Таке враження, що автори до оригінального сценарію додали якісь сюжетні ходи, які ніби вважали обов’язковими. І це шкодить картині. Адже її перша половина чіпляє глядачів та змушує спостерігати за подіями з неабиякою цікавістю. Друга позбавляє картину безпосередності та робить її передбачуваною та схематичною. Так, ніби автори самі собі е довіряють.

Проте така картина може стати цікавим глядацьким досвідом, попри усі свої недоліки. В ній все ж таки залишилось чимало природнього та щирого.

Нагадаємо, світова премʼєра стрічки «Лишайся онлайн» відбулася в липні 2023 року на міжнародному кінофестивалі Fantasia, у Монреалі, де фільм здобув важливу нагороду «найкращий ігровий фільм-дебют». А національна премʼєра стрічки відбулася 25 жовтня на 52-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість».

Режисеркою фільму є Єва Стрельнікова. У ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень, Антон Скрипець.