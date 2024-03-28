Новий кінотиждень традиційно пропонує кілька нових фільмів. Розповімо про три з них. Тут і французький трилер, і блокбастер про Ґодзіллу та Конґа, і режисерська робота актора Майкла Кітона з Аль Пачіно. А ще – українська прем’єра «Лишайся онлайн» та призер Венеційського фестивалю «Пам’ять любові», про які розповімо окремо.

Ґодзілла та Конґ: Нова імперія

Godzilla x Kong: The New Empire (на головному фото). Режисер Адам Вінґард. У головних ролях Ребекка Голл, Браян Тайрі Генрі, Ден Стівенс, Келі Готтл, Алекс Фернс, Фала Чен.

Світ здригнувся від несподіваного відкриття. Виявляється, у надрах землі завжди існувала величезна нестримна сила, здатна знищити все, що трапиться на шляху. Давні вороги Ґодзілла та Конґ не готові до примирення, однак перед лицем загрози, яка може знищити їх та увесь світ, вони змушені будуть об’єднатися. Жодні зусилля людей не здатні вплинути на могутню силу, що прокинулася.

Фантастичний бойовик «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» є прямим продовженням фільму «Ґодзілла проти Конґа», що вийшов у 2021 році та п’ятим внеском у франшизу MonsterVerse, яку створює студія Legendary Pictures. Ще до релізу попередньої частини творці фільму говорили про те, що мають багато планів щодо розвитку сюжету, а подальша доля франшизи залежатиме від касового успіху. Таким чином популярність попереднього фільму обумовила появу нового. У березні 2022 року оголосили про початок робіт. Зйомки проходили у Австралії, зокрема у місті Голд-Кост на Тихоокеанському узбережжі.

Кілер іде геть

Knox Goes Away. Режисер Майкл Кітон. У головних ролях Майкл Кітон, Аль Пачіно, Джеймс Марсден, Марша Ґей Гарден

Непомітний одинак Джон Нокс (Майкл Кітон) з двома докторськими ступенями майже не з ким не спілкується. Такий стиль життя – чудове прикриття для висококласного кілера. Черговий похід до лікаря закінчився для нього невтішними новинами: в нього рідкісна форма прогресуючої деменції. Аби закінчити усі свої справи в чоловіка залишились лічені тижні. Через хворобу він майже провалив останнє своє завдання, тож треба поспішити та зробити все як слід. Раптом на порозі його дому з’являється скривавлений Майлз (Джеймс Марсден) – син, з яким він давно не спілкувався. Тепер, окрім своїх проблем, Джон має залагодити ще й проблеми сина.

Трилер «Кілер іде геть» – другий фільм, режисований 72-річним Майклом Кітоном. Окрім того, він став співпродюсером картини та виконав головну роль. Сценарій написав Ґрегорі Пуар'є («Плітки», «Король лев 2: Гордість Сімби»). Зйомки фільму проходили наприкінці 2022 року у Лос-Анджелесі.

Небезпечна гра

Un coup de dés. Режисер Іван Атталь. У головних ролях Гійом Кане, Іван Атталь, Марі-Жозе Кроз, Віктор Бельмондо, Альма Ходоровскі

Колись Вінсент (Гійом Кане) врятував життя Матьє (Іван Атталь). Відтоді вони підтримують близькі стосунки. Разом з дружинами багато подорожують та ведуть спільний бізнес. Головна відмінність між чоловіками в тому, що Вінсент є рішучим в усьому, а Матьє прагне уникнути будь-якої відповідальності. Він ніколи не зраджував свою дружину, на відміну від Вінсента, який часто змінює коханок. Чергова його дівчина Ельза (Альма Ходоровскі) справила на Матьє неймовірне враження і він закохався. Низка випадкових подій призводить до непоправних наслідків. Що б не відбувалося, навряд чи це змусить Матьє бути рішучішим.

Трилер та драма «Небезпечна гра» створено у копродукції Франції, Ісландії та Бельгії. Найбільше для появи фільму потрудився Іван Атталь. Разом з Яель Лангманн він адаптував сценарій. Спершу це була комедійна п’єса, написана Еріком Асусом. Сюжет доопрацювали і перетворили у напружену драму про стосунки. Іван Атталь сам зайняв режисерське крісло та виконав одну з провідних ролей.