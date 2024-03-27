Прем'єра фільму «Нічні незнайомці» відбулась на Каннському кнофестивалі

25 квітня в українських кінотеатрах вийде французька мелодрама «Нічні незнайомці». Це фільм із другої за важливістю конкурсної програми Каннського кінофестивалю «Особливий погляд».

Чи може гучна сварка в підземці вилитися в палку пристрасть? У Парижі може. Наталі й Емерік – двоє незнайомців, які випадково зіштовхнулися у нічному метро. Їхня суперечка в переповненому вагоні обернеться спонтанним сексом у фотобудці. Разом вони проведуть безтурботну ніч, щоб на світанку дізнатися, чи продовжать вони шлях разом.

Режисер і автор сценарію – Алекс Лутц, який також виконав головну чоловічу роль. Він відомий своїми акторськими роботами у фільмах «Вихор» Ґаспара Ное та «Афера містера Нока» з Омаром Сі. Лутц не вперше знімає стрічку, в якій грає сам. його попередня картина «Хлопець» була номінована на Премію «Сезар» у 5 номінаціях та премію «Люмʼєр» у 2 категоріях. Лутц отримав призи на обох преміях за свою акторську гру.

Головну жіночу роль виконала Карін Віар, зірка фільму Жана-Пʼєра Жене «Делікатеси». Віар також вперше за карʼєру стала продюсеркою та сценаристкою фільму. Продюсував стрічку Жак-Анрі Бронкар, відповідальний за номінований на «Оскар» фільм «Близько». Оператор – Епонін Момансо, серед робіт якого «Золота пальмова гілка» Канн-2015 («Діпан»).