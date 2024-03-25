11 квітня в київському кінотеатрі «Жовтень» розпочнеться фестиваль «Тиждень австрійського кіно». До програми кіноогляду ввійшло чотири картини різних жанрів: від спортивної драми до містичного фільму жахів. Фестиваль проводять Посольство Австрії в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Пізніше покази також пройдуть в інших містах:

22-25 квітня у Дніпрі;

9-12 травня в Чернівцях;

16-19 травня у Львові (кінотеатр «Планета кіно» в ТРЦ Fotum).

Подію відкриє драматична стрічка «Ціле життя» (на головному фото) режисера Ганса Штайнбіхлера. Це екранізація однойменного бестселера Роберта Зіталера, який був виданий 40 мовами, в тому числі українською. Свого часу за іншим твором письменника був знятий фільм, що відкривав Тиждень австрійського кіно 2020 року – трагікомедія «Мій друг Зиґмунд Фройд». Теперішня картина розповідає історію життя чоловіка в неспокійному 20 столітті – повну тяжкої праці, великого кохання та страшних історичних подій. У стрічці зіграв один із найвідоміших австрійських акторів Авґуст Цірнер («Колонія Діґнідад», «Непереборна Марта»), а Штефан Ґорскі за свою роль отримав цього року Баварську кінопремію.

Покажуть на кіноогляді й картину «Лазня диявола», яку критики називають одним із найкращих фільмів цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це містичний фольк-горор режисерського дуету Северіна Фіали та Вероніки Франц, події якого розгортаються у 18 столітті в селищі серед густих лісів. Притаманними жанру засобами стрічка торкається питань релігійності та місця жінки в суспільстві. Оператор фільму Мартін Ґшлахт («Нуль калорій» і «Малюк Джо» Джессіки Хаузнер, «Закохана в пустелі» Марґарете фон Тротта) отримав на Берлінале «Срібного ведмедя» за видатний мистецький внесок (операторська робота у фільмі «Лазня диявола»).

У програму також увійшла драмеді «Прийшов, побачив, переміг» – прем’єра цьогорічного «Санденсу», головного фестивалю незалежного кіно у США. Роботу режисерського дуету Даніеля Гьойзела та Юлії Німан спродюсував один із найавторитетніших австрійських кінематографістів Ульріхом Зайдлем (його фільми «Ріміні» та «Сафарі» демонструвалися на Тижнях австрійського кіно у 2023 та 2017 роках). «Прийшов, побачив, переміг» – це історія родини багатіїв, які не мають жодних заборон у своєму житті – настільки, що голова сімейства може собі дозволити полювання на людей як розвагу.

Також глядачі фестивалю дізнаються історію легенди австрійського спорту Франца Кламмера. Стрічка «Виходячи за межі» Андреаса Шміда розповідає про Зимову олімпіаду 1976 року, яка зробила 22-річного юнака зіркою серед гірськолижників. Це напружена спортивна драма про подолання тиску очікувань та силу кохання. У 2022 році картина була номінована на Австрійську кінопремію за Найкращі дизайн костюмів і монтаж.

Після завершення Тижня австрійського кіно генеральний партнер Amic Energy пожертвує на підтримку України у боротьбі з країною-агресором суму грошей, еквівалентну касовим зборам фестивалю.