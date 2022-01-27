У кліпі йдеться про двох сніговиків, які мають знайти один одного до весни

Гурт «Океан Ельзи» випустив нові кліп та пісню «Весна». Вона з’явилась на Yuotube-каналі групи о 20:00 27 січня.

Лідер гурту Святослав Вакарчук, автор музики та слів до пісні вважає, що в «Океану Ельзи» так багато пісень про весну, бо він народився саме у цю пору року (співак народився 14 травня 1976 року).

«Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення», – пояснив він.

Але не тільки стан оновлення асоціюється у музиканта з улюбленою порою року. Вона також асоціюється, звичайно, з коханням. Саме тому у пісні згадують французів Аполлінера, Рембо та Верлена. Пісня «Весна» продовжує експерименти «ОЕ», розпочаті у попередніх синглах.

Разом з синглом презентовано відео до нього, у якому показана мила та романтичная історія двох сніговиків, що мають знайти одне одного до початку весни. Режисер, автор ідеї – Іван Шоха, для якого це є першою роботою з «Океаном Ельзи».

Нагадаємо, гурт продовжує працювати над новим матеріалом. Минулого року «ОЕ» випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень і тепер думають над тим, які з цих речей включати на свій майбутній альбом, який вийде вже навесні цього року.

«Більшість пісень на альбомі буде нових. Група думає, чи включати у нього всі сингли, які були випущені протягом минулих років. І не виключено, що деякі з них ми залишимо на наступний раз», – розповів Святослав Вакарчук.

На підтримку альбому заплановано великий дворічний тур, якій розпочнеться 27 квітня у Варшаві. За нею у травні – Тернопіль та Івано-Франківськ.

За певний час у розклді з’являться інші міста України та країни Європи й Північної Америки.