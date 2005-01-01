«Океан Ельзи» випустив новий сингл «В небо жене». Послухай його зараз

КультураК.С., 14 червня16790

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У четвер, 14 червня, гурт «Океан Ельзи» випустив нову композицію під назвою «В небо жене».

Автором музики та слів став фронтмен колективу Святослав Вакарчук. Мелодія пісні з'явилася ще під час його перебування у Стенфордському університеті, де музикант одночасно навчався та читав лекції взимку 2018 року.

За словами музиканта натхнення дала йому поїздка узбережжям Тихого океану. Фінальний текст композиції був написаний вже в Україні.

«Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двохтисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все рівно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами», - розповів про свіжий трек Вакарчук.

Це вже другий сингл, записаний після повернення Святослава Вакарчука до України.

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року в Києві відбудеться великий концерт «День Незалежності з "Океаном Ельзи"», що стане першим концертом після майже річної перерви.

Фото: офіційний сайт гурту.

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