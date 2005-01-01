Гурт «Океан Ельзи» після тривалої перерви випустив новий кліп

КультураК. С., сьогодні, 17:052331

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Гурт «Океан Ельзи» після тривалої перерви випустив новий кліп
Кліп знімали у Каліфорнії

Відомий український гурт «Океан Ельзи» випустив новий сингл під назвою «Без тебе». Посилання на кліпу з’явилось на офіційній сторінці групи у Facebook.

Кліп знімали у Каліфорнії, а саме в Лос-Анджелесі та у пустелі. Режисеркою відео є Анна Бурячкова. У кліпі задіяно 13 пар близнюків.

Нагадаємо, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук лише днями повернувся в Україну з США, де навчався та водночав викладав в університеті Стенфорда (Каліфорнія).

Вакарчук відвідував курси в університеті й читав там відкриті лекції про Україну, а також брав участь у кількох заходах Центру Стенфорда з демократії, розвитку та верховенства закону (Stanford’s Center on Democracy, Development and the Rule of Law - CDDRL), зокрема і для українських стипендіатів Програми розвитку лідерів, куратором якого є відомий американських соціолог Френсіс Фукуяма.

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