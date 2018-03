Гурт «Океан Ельзи» після тривалої перерви випустив новий кліп

Кліп знімали у Каліфорнії

Відомий український гурт «Океан Ельзи» випустив новий сингл під назвою «Без тебе». Посилання на кліпу з’явилось на офіційній сторінці групи у Facebook.

Кліп знімали у Каліфорнії, а саме в Лос-Анджелесі та у пустелі. Режисеркою відео є Анна Бурячкова. У кліпі задіяно 13 пар близнюків.

Нагадаємо, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук лише днями повернувся в Україну з США, де навчався та водночав викладав в університеті Стенфорда (Каліфорнія).

Вакарчук відвідував курси в університеті й читав там відкриті лекції про Україну, а також брав участь у кількох заходах Центру Стенфорда з демократії, розвитку та верховенства закону (Stanford’s Center on Democracy, Development and the Rule of Law - CDDRL), зокрема і для українських стипендіатів Програми розвитку лідерів, куратором якого є відомий американських соціолог Френсіс Фукуяма.