Традиційно у рамках Leopolis Jazz Fest відбувся показ нової колекції Оксани Караванської. Цього року фешн-подія відбулась у колоборації із текстильною дизайнеркою Ксенією Уманською. Вперше показ Haute Couture відбувся у Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка.

«Я багато років віддала Митрополичім садам, я щаслива, що тепер вони стали квітучими, але зараз я хотіла би підтримати інший проект», – розповіла Оксана Караванська.

Річ у тім, що нова колекція від Karavanska Umanska є великим соціальним проектом на підтримку доброчинної ініціативи «Будь потужною на 300W(omen)», яка ініціювала придбання роботизованого комплексу для відновлення ходьби тяжко травмованих бійців GЕ-O System Evolution (виробник - Reha Technology, Швейцарія) вартістю якого – 288 тис. євро.

«Апарат уже є в Україні, він оплачений частково. Є концепт, що 300 жінок України дадуть по 1 тис. євро, але мені важливо не просто дати гроші, мені важливо показати, що такий проект є. Я запрошую жінок України, які можуть пожертвувати гроші, дати їх саме на цей апарат. Я знаю дуже добре, як можна витратити цю тисячу, наприклад, в ресторані. Це не те. Тому я пропоную всім, хто мене почує, зробити так, щоб апарат був оплачений повністю і працював», – розповіла Оксана Караванська ZAXID.NET.

Львівський показ є продовженням показу Existential Fashion Error, який відбувся у травні в Києві. Тоді дизайнерка вперше представила свою нову колекцію, створену разом із текстильним дизайнером Ксенією Уманською, випускницею London College of Fashion. Фешн-тандем вирішив зруйнувати стереотипи Sustainable Fashion та заговорив про персональну відповідальність у моді. Бренд Karavanska Umanska прагне у своїй колекції продемонструвати продовження традицій закладати у вишивку не лише красу, а й певний зміст.

«Це абсолютно сучасна вишивка. І саме в цьому є концепція цієї колекції. Це наша спроба через авторську концептуальну вишивку говорити на теми, актуальні у третьому тисячолітті. Я не є етнодизайнером, я хочу рухатися уперед. Для нас це інтелектуальна мода, яка несе певні сенси», – вважає дизайнерка.

Додамо, що музичний супоровід забезпечив музикант Гордій Старух.

Фото: Катерина Сліпченко