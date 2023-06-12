Відома українська дизайнерка Оксана Караванська після нещодавніх показів у Парижі та Цюріху представила нову колекцію бренду Oksana Karavanska у США. У Рочестері, штат Нью-Йорк, дизайнерка представила колекцію вишиванок Ukrainian Code.2023. Дефіле мало благодійну мету – збір коштів на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень.

Показ колекції Ukrainian Code.2023 відбувся у музеї засновника компанії Kodak Джорджа Істмана. Міжнародний музей фотографії та кіно – найстаріший у світі музей, присвячений фотографії, та один із найстаріших у світі кіноархівів, відкритий для публіки у 1947 році в Рочестері. Цей музей відомий також своєю премією The George Eastman Award, яка від 1955 року відзначає видатних діячів мистецтва кіно. Серед лауреатів премії – Джулія Робертс, Меріл Стріп, Майкл Дуглас, Джоді Фостер та інші кінозірки.

У своїй новій колекції Ukrainian Code.2023 Оксана Караванська традиційно поєднує фрагменти старовинних вишивок з авторськими унікальними орнаментами. Сучасні орнаменти для колекції бренду Oksana Karavanska створила текстильна дизайнерка Ксенія Уманська.