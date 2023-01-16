Українська дизайнерка Оксана Караванська у співпраці зі Львівською національною оперою показала у Львові нову колекцію вишиванок. У ній вона поєднала моду, балет та музику. Показ нової колекції бренду Oksana Karavanska «Вишиванка-Couture Третього тисячоліття» відбувся у Дзеркальній залі Львівської опери.

Так було заплановано і в решті решт саме так і сталося. Проте початок показу збігся у часі з оголошенням повітряної тривоги та масованою ракетною атаки Росії. Тож і гостям показу, і моделям довелось пройти у бомбосховище та чекати там. Коли уже було ухвалено рішення провести показ просто у підземеллі театру, прозвучав відбій повітряної тривоги.

Моделями на незвичному дефіле були артистки балету Львівської опери, а у якості живого музичного супроводу звучала балетна класика. Режисером дійства виступив генеральний директор-художній керівник Львівського театру опери та балету Василь Вовкун.

Дизайнерка поєднала фрагменти традиційної української вишиванки, характерні для неї модні елементи з балетними пачками. А вписавши моделі в інтер’єр Дзеркальної зали вона візуально ввела українську вишиванку в європейський контекст. А якби показ відбувся у бомбосховищі, то колекція отримали би й додаткові сенси.

«Музи не мають мовчати і в часі війни! Усі ці понад 10 місяців повномасштабної війни росії проти України я не зупинялася, творчо працювала, не знаючи, коли, де і як зможу показати свої нові роботи. Нещодавно усвідомила, що усі ми зараз дуже потребуємо теплоти особистих зустрічей. І навіть те, що дефіле збіглося в часі із ракетною атакою України, дуже символічно. Ворог хоче знищити нашу ідентичність, нашу самобутність, наші традиції. Тому мусимо тримати і культурний фронт, не переривати творення коду української нації», – вважає Оксана Караванська.

Це вже сьоме дефіле «Вишиванки-Couture Третього тисячоліття» за останні вісім років. Перші покази були присвячені інтеграції стародавньої вишивки у сучасний крій. Нова колекція складається здебільшого із новітніх розробок, інспірованих українськими орнаментами з усієї території України.

До створення нової колекції Oksana Karavanska долучилася текстильна дизайнерка Ксенія Уманська.

Фото Олександра Шамова