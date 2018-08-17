Оксану Марченко перед презентацією танцювального шоу зустріли вигуками «ганьба»

Оксана Марченко на презентації «Танців з зірками»

В Національному художньому музеї України 16 серпня відбулась презентація нового сезону шоу «Танці з зірками». На захід прийшла учасниця проекту, телеведуча та дружина колишнього голови Адміністрації президента України Оксана Марченко. Коли Марченко йшла сходами музею, активісти руху «Відсіч» почали вигукувати до неї «ганьба».

«Новое время» зазначає, що телеведучу зустрів натовп активістів, які виступають проти участі в українському телепроекті дружини Віктора Медведчука і персони, близької до президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як пише «Детектор медіа», у Національному художньому музеї канал «1+1» організував презентацію нового сезону шоу «Танці з зірками». Поки на вечірку збирались гості, активісти розгорнули плакати та протестували на вході до музею проти участі Оксани Марченко у цьому шоу. Дехто з активістів наполягав на тому, щоб Марченко публічно засудила політику Путіна. «Вам не соромно підтримувати політику Путіна?» – цим питанням вони зустрічали запрошених на презентацію гостей.

Серед активістів, які засуджують появу Оксани Марченко в ефірі, був помічений чоловік у масці Путіна. Він стояв з плакатом на підтримку «Ксюхи» і розповів репортерам, що прийшов підтримати свою куму, яку давно не бачив, і дуже радий, що вона з'явиться на українському телеканалі.

Активісти з протестними плакатами, фото громадянського руху «Відсіч»

Невдовзі до активістів підійшли кілька десятків чоловіків, ззовні схожих на тих, кого прийнято називати «тітушками», і робили спроби перешкоджати протесту. На місці також були присутні представники Нацполіції.

За кілька хвилин до офіційного початку церемонії до музею під’їхав джип, з якого вийшла Оксана Марченко. «Ганьба!» – вигукували їй активісти. «Танцюй!» – аплодуючи і перекрикуючи активістів, скандували «тітушки». Щойно Марченко зайшла до музею, і ті, й інші почали потроху розходитись.

Як писав ZAXID.NET, раніше колектив ТСН виступив проти появи Оксани Марченко на каналі «1+1», а генеральний директор телеканалу Олександр Ткаченко наголосив, що канал має право вирішувати, кого запрошувати в розважальне шоу, а кого ні.

Чоловік Марченко Віктор Медведчук є кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна та посідає проросійську позицію.