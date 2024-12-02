«Вrain rot» означає погіршення стану людини від довгого перегляду соцмереж

Мовні експерти Оксфордського словника визначилися зі словом 2024 року – ним стало словосполучення «brain rot» («гниття мозку»), яке сигналізує про занепокоєння суспільства щодо впливу соцмереж на людину. Слово обрали з шістьох інших, які відображають світові тенденції 2024 року, повідомили у пресслужбі Оксфордського університету у понеділок, 2 грудня.

За результатами двотижневого голосування за слово року, в якому взяли участь понад 37 тис. людей, університет назвав словом року фразу «brain rot» («гниття мозку»). Вона означає погіршення психічного та когнітивного стану людини через соцмережі.

«Наші експерти помітили, що цього року термін “brain rot” набув нової популярності як термін, який використовується для вираження занепокоєння щодо впливу споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту, особливо в соціальних мережах. З 2023 по 2024 рік частота використання цього терміну зросла на 230%», – повідомили у пресслужбі університету.

Вперше термін «brain rot» застосував у 1854 році Генрі Девід Торо у своїй книзі «Волден». Тоді Торо наголошував, що суспільство схиляється на користь простих ідей та однозначних думок, ігноруючи складні, що може свідчити про зниження розумових та інтелектуальних зусиль людства.

У 2024 році фраза стала популярною – її використовують, щоб охарактеризувати вплив надмірної кількості контенту низької якості на людину та її відчуття після споживання цього контенту.

Зазначимо, серед номінантів 2024 року також були слова:

«demure» – стримана або відповідальна поведінка;

«dynamic pricing» – зміна ціни на товар чи послугу відповідно до попиту;

«slop» – низькоякісний контент, створений за допомогою штучного інтелекту;

«romantasy» – жанр літератури, що поєднує елементи романтичної фантастики та фентезі, з темами магії, надприродного або пригод поряд із центральною романтичною сюжетною лінією;

«lore» – сукупність фактів, інформації та жартів про щось або когось.

Нагадаємо, минулого року Оксфордський словник визнав словом року сленгове «rizz» – воно означає романтичну привабливість або чарівність. Водночас в Україні словом 2023 року стала «мобілізація».