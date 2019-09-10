Олег Сенцов презентує свою книгу під час Форуму видавців у Львові

Олег Сенцов обіймає свою доньку у аеропорту «Бориспіль» 7 вересня після повернення в Україну

У неділю, 22 вересня, у рамках Форуму видавців у Львові відбудеться презентація книги «Маркетер» Олега Сенцова. Як розповів Олег Сенцов 10 вересня під час прес-конференції у Києві, він приїде до Львова, щоб презентувати свою книгу.

«Чим займався [у тюрмі]? В основному читав, я прочитав багато книг, листувався з людьми, багато працював. Я привіз дві сумки, у одній речі, а у іншій 22 кілограми макулатури. Це листи, я жодного листа не викинув, усі привіз. Я не буду їх перечитувати, просто вони мені дорогі. Також [я привіз] книги та зошити, велика пачка, 15 штук, всі вони списані. Це теж велика робота. Якісь речі я перші роки не виводив назовні, а тепер вивів. Скоро піде в роботу новий сценарій, який я ще на початку року вислав, і дві книги – одна уже видається, «Маркетер». 22 вересня «Видавництво Старого Лева» матиме презентацію у Львові нової збірки. І я буду на ній присутній», – сказав Олег Сенцов.

Презентація збірки малої автобіографічної прози «Маркетер» Олега Сенцова, яку він написав в ув’язненні, має відбутись 22 вересня о 13:00 у Львівській філармонії, що на вул. Чайковського, 7.

Нагадаємо, що 7 вересня до України повернулись 35 полонених з РФ, серед них був і режисер Олег Сенцов. Політв’язень понад п’ять років перебував у російському полоні. Його затримали у травні 2014 року. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років суворого режиму й етапували до колонії в місті Лабитнангі. Його звинуватили в підготовці терактів у Криму й зберіганні зброї та вибухівки.