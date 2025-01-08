Олег Скрипка виступить разом із Christmas Band

Відомий музикант, лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка вирушив у тур «Щедрик». Провівши у Києві різдвяну «Країну мрій», разом із Christmas Band у січні він вирушить в святковий тур містами заходу України. 11 січня відбудеться концерт в Івано-Франківську, 12 січня – у Чернівцях, 13 січня – у Трускавці, 14 січня – у Львові, де концерт відбудеться на сцені Львівської національної опери о 19:00.

Програма «Щедрик» натхненна традиціями українських зимових свят: Різдво, Маланка, Йордан... Спільна коляда та щедрівка несуть у собі багатовікову місію радості, щирості і єдності, укріплюють силу українського духу. Концерти «Щедрик» – це пісні, що об’єднують покоління, національні традиції й дають віру в сильну Україну.

«Я щиро вітаю всіх українських господарів та господинь із Різдвом та Новим роком! Їду до вас із туром “Щедрик”, в Івано-Франківськ, Чернівці, Трускавець і Львів. Приходьте! Будемо з вами колядувати, щедрувати, прекрасних пісень співати», – каже Олег Скрипка.

У програмі великого різдвяного концерту Олега Скрипки і Christmas Band «Щедрик», яку артисти представлять у Львівській опері вже 14 січня, колядки, щедрівки, джаз, святкові хіти в унікальному виконанні, зокрема, улюблений «Щедрик» у новій інтерпретації.

«Такі концерти, як “Щедрик” Олега Скрипки – події, що запам’ятовуються на все життя. Тож запрошуйте друзів та близьких, щоб разом відчути справжню магію Різдва», – зауважують організатори.