Зимові свята завершуються, проте у Львові продовжують колядувати та щедрувати. Загалом цього тижня у Львові звучатиме багато музики: концерти, перший музичний фестиваль року, присвячений Баху та багато іншого. А також довгоочікувані прем’єри, про які розповідаємо.

6 січня, понеділок

Коляда в гаю. Йордан

Соломія Чубай (фото Facebook)

У Львівському скансені відбудеться традиційне колядницьке дійство зимового циклу свят. Цього дня звучатимуть колядки на новий традиційно-сучасний манер від локальних виконавців та гостей: будуть і добре знайомі різдвяні пісні з дитячих спогадів, і локальні автентичні коляди і щедрівки та авторські переспіви у роковому та панковому звучанні.

Розклад виступів:

16:30 Миклухо Маклай

17:00 Соломія Чубай

18:00 панк ватага «Пенсія» (на головному фото)

Також організатори запрошують відвідати діючі різдвяні виставки: «Зірки українського Різдва» в інформаційно-освітньому центрі та виставку Тараса Кеба «Коляди» на музейному об’єкті школа зі с.Бусовисько. Також в музеї можна побачити «живу шопку» зі свійськими тваринами. Частину коштів з концерту-коляди буде передано на потреби ЗСУ (Окремий інженерний батальйон 48 Інженерної бригади).

Музей народної архітектури та побуту (Шевченківський гай), 16:30

Концерт «ТНМК. Різдвяний вертеп»

ТНМК зібрали різдвяні мотиви, додали до традиційного духу Різдва трохи хіп-хопу, премʼєри, актуалочки та гумору. Тут старі добрі колядки перемішуються з качовими ритмами, а українські щедрівки, вписані в реп-біти, створюють сучасну магію.

Театр ім. М. Заньковецької, 19:00

7 січня, вівторок

Bach Contemporary. Іспанська класична гітара

Фестиваль «Bach Contemporary» у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбувається вже всьоме і є чудовою нагодою заново відкрити для себе шедеври майстра.

Ця подія фестивалю “Bach Contemporary” здивує ще більше, оскільки наша музична подорож сягатиме теплої та сонячної Іспанії! У виконанні гітариста Віктора Паламарчука та піаніста Григорія Скалозубова прозвучать різноманітні твори для класичної іспанської гітари: від старовинних бальних танців до запальних танго та скерцо!

Віктор Паламарчук, гітара

Григорій Скалозубов, фортепіано, клавесин

Львівська філармонія, камерна сцена, 17:00

Bach Contemporary. Акордеон & флейта

Сонати Доменіко Скарлатті та Карла Філіппа Емануеля Баха, увертюра Йоганна Себастьяна Баха… На перший погляд, це блискуча програма для піаніста, або ж клавесиніста, однак цей фестивальний вечір пройде під егідою нових інтерпретацій. Так класика клавірного репертуару доби бароко прозвучить на акордеоні у майстерному виконанні Богдана Кожушка. Ця програма є сміливим викликом фестивалю, адже на один вечір історичне виконавство поступиться місцем новому прочитанню, а музичні артефакти ХVІІ століття озвучить молодший на декілька століть акордеон. Компанію йому складе відома флейтистка Наталія Кожушко-Максимів.

Львівська філармонія, камерна сцена, 19:00

8 січня, середа

Bach Contemporary. Погляди

Поряд зі світочем барокової поліфонії та експресивним німецьким романтиком музиканти пропонують почути звучання модерного Харкова крізь призму творів Валентина Бібіка – майстра авангарду минулого століття, музика якого впевнено повертається на сцени впродовж останніх років, адже все більше музикантів відчувають не лише неперервний звʼязок композитора з містом, а й вагоме значення творчих знахідок Бібіка для українського музичного мистецтва.

Борис Коблик, скрипка

Роман Ієвський, флейта

Єва Куліковська, фортепіано

Львівська філармонія, 17:00

Bach Contemporary. Piano Duo

Концертну програму розпочне особливий жанр – фортепіанний ансамбль, музика, що потребує великої майстерності, злагодженості, точності та найголовніше – вміння досконало чути одне одного. Прозвучать справжні перлини дуетного репертуару Баха—Куртага, Моцарта, Мендельсона, Брамса та Равеля.

Христина Бенюк, фортепіано

Віталій Дворовий, фортепіано

Львівська філармонія, 19:00

9 січня, четвер

Концерт «Nova Коляда»

Вість нового народження світу несуть нам прадавні і вічні коляди, щедрівки, різдвяні псальми, давні духовні напіви з цілої України у виконанні Наталії Половинки та акторів Театрального центру «Слово і голос» в обрамленні сучасного відео-арту відомого українського художника Сергія Савченка.

Діють:

Наталія Половинка

Юлія Тарасович

Соломія Кирилова

Ірина Степаняк

Ярослава Цетнар

Lem Station, 19:00

Bach Contemporary. Закриття фестивалю. Вечір концертних премʼєр

На завершення фестивалю музиканти представлять неочікувану премʼєрну програму, адже Бах у цей вечір звучатиме лиш у натяках та алюзіях, які плекали у своїй музиці Карл Райнеке та Ганс-Андре Штамм. Їх концертні твори для солістів із камерним оркестром звучатимуть у філармонії вперше.

Олена Мацелюх, орган

Меланія Макаревич, фортепіано

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Тарас Вергун, диригент

Львівська філармонія, 19:00

Фільм «Фрагменти льоду»

Фігурист-чемпіон Михайло Стоянов по закінченні спортивних виступів увійшов до складу київського ансамблю «Балет на льоду». Разом з колегами він подорожував світом. Безкінечні гастролі дарували можливість побачити різні країни, а час, проведений з родиною, набував особливої цінності.

Документальний фільм «Фрагменти льоду» зняла режисерка Марія Стоянова. З 1986 по 1994 рік її батько, фігурист Михайло Стоянов, робив аматорські відеозаписи. Збереглися 15 відеокасет. Марія опрацювала сімейний архів та створила фільм, у якому можна роздивитися глобальні зміни у житті цілого покоління. Фільмуючи дорослішання доньки, Михайло зафіксував розвал Союзу та шлях України до відновлення незалежності. Комфортний побут під час гастролей різко контрастує з обшарпаною бідністю пострадянської країни. Фільм присвячено Віктору Ониську, який не встиг закінчити монтаж проекту. Він добровольцем пішов до війська та загинув у грудні 2022 року.

З 9 січня фільм виходить в прокат у львівських кінотеатрах.

10 січня, п’ятниця

Музика до кінофільмів. Постлюдія фестивалю Bach Contemporary

Відчуйте велич «Гри престолів», спустіться у катакомби «Привида опери», насолодіться містичністю гармоній «Ангелів і демонів» та побувайте в глибинах космосу з мотивами фільму «Інтерстеллар». На концерті-перформансі т

Львівська філармонія, 19:00

Танцювальний перформанс «В полі зору»

«В полі зору» – це перформанс, у якому 5 мисткинь через танець та гру випробовують властивості колективного тіла. Таким стає суспільство, що проходить через масові радикальні події. Також перформерки досліджують, як погляд формує образ того, на кого дивляться, робить його реальним. Над музичним супроводом працює Альона Коваленко (Кома), яка спеціально для перформансу записує і використовує в музиці звуки тіл мисткинь. Художниця Даша Чечушкова створює небанальну інсталяційну сценографію та образи для перформерок, а Дмитро Пашко розробляє художній відеоряд, в якому зблизька спостерігає за властивостями руху тіл.

Режисерка: Ніна Хижна

Перформерки: Софія Слюсаренко, Оксана Леута, Анастасія Лісовська, Ярина Шумська, Наталія Мазур

Jam Factory Art Center, 19:00

11 січня, субота

Вистава «Сірано де Бержерак»

Виставу «Сірано де Бержерак» за відомою п’єсою Едмона Ростана втілить Давид Петросян – один із найкращих театральних режисерів, який ставить переважно на сценах столиці, а його графік розписаний на кілька років вперед. Постановки режисера у співпраці із художницею Даниїлою Колот – завжди подія для українського театру. Варто зазначити, що ця вистава з’явиться вперше у репертуарі театру імені Марії Заньковецької за його понад столітню історію.

Сірано – гострий словом, запеклий в битві й безкомпромісний правди захисник. Він має все, окрім вроди, лише б завоювати серце своєї єдиної любові Роксани. Однак вона помічає лише вродливого й простого Крістіана. Розумний Сірано знайшов спосіб здобути взаємність у цьому нещасливому коханні. Красуня берегтиме листи любові та лише наприкінці життя дізнається, хто справжній автор палких слів…

Виконавці головних ролей – заслужений артист України Юрій Хвостенко, Тамара Ґорґішелі, Ярослав Дерпак, Андрій Козак, Олег Сікиринський, Василь Коржук.

Театр ім. М. Заньковецької, велика сцена, 17:00

Концерт «Коляди народів світу»

Популярні новорічні та різдвяні пісні різних країн прозвучать у виконанні Галицького академічного камерного хору.

У програмі такі популярні іноземні композиції, як We Wish You a Merry Christmas (англійська народна пісня), Lulajże jezuniu (польська народна пісня), Auld lang syne (шотландська народга пісня), Last Christmas Джорджа Майкла, Happy New Year гурту АBBА. З-поміж українських пісень: «Щедрик» М. Леонтовича, «Ой у місті Вифлеємі», «Щедрий вечір», «Народився Бог на сіні», «Щедрівонька», «Ой двенить дзвенить», «Сію, сію, посіваю»

Виконавці:

Галицький академічний камерний хор

Василь Яциняк, диригент

У програмі:

Франц Ксавер Грубер. «Stille nacht»

Артур Уоррелл. «A Merry Christmas»

Джордж Майкл. «Last Christmas»

Бенні Андерссон. «Happy New Year»

Ярина Тарасюк. «Народився Бог на сіні», аранжування Романа Стельмащука

Ольга Штукалюк. «Дивная новина»

Богдан Сегін. «Щедрий вечір»

Остап Мануляк. «Ой сивая та й зозулечка»

«Lulajże Jezuniu», аранжування «Піккардійської терції»

«Little Drummer Boy», аранжування «Pentatonix»

Джим Бут, Джо Біл. «Jingle-Bell Rock»

Микола Леонтович. «Carol of the Bells», аранжування «Pentatonix»

Шотландська народна пісня «Auld lang syne»

Мирон Дацко. «Щедрівка»

Микола Леонтович. «Щедрик»

Роман Цись «Маланка»

Львівська національна філармонія, 18:00

12 січня, неділя

Кураторська екскурсія в межах мистецького проєкту «Михайло Білас. Епатажний та самотній»

Екскурсію проведе кураторка проєкту, завідувачка відділу народного мистецтва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького Любава Собуцька.

Детальна розповідь занурить у безмежний світ текстильної пластики одного з найяскравіших українських митців.

Представлений доробок розкриває творчу природу неймовірно щедро обдарованого українського художника. Він демонструє його велику любов до рідної землі, до народної культури, виказує невичерпність мистецької уяви автора, неймовірне чуття кольору, композиції.

Розповідь вестиме глядача розділами: «Традиції та обряди», «Імпресії Біласа», «Білас – ілюстратор». Ми зануримось у теми святкування Різдва та Великодня, які М. Білас розпрацьовував у численних гобеленах, аплікаціях, пастелях, об’ємних композиціях та вишивках.

Національний музей імені Андрея Шептицького, 15:00

Концерт «Музичні хіти світового кіноекрану»

Концерт, що поєднав палкі сцени класичних фільмів з музичними хітами і з неймовірно цікавими історіями, які звучатимуть у виконанні скрипаля Богдана Дворника. Разом із ним гратиме на саксофоні Андрій Вакула.

Театральний центр «Слово і голоС», 18:00