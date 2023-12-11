«Динамо» призначило Олександра Шовковського постійним головним тренером

Київське «Динамо» призначило 48-річного екс-гравця команди Олександра Шовковського постійним головним тренером. Про це клуб оголосив 11 грудня на сторінці в Instagram.

Колишній голкіпер національної збірної тимчасово очолював «Динамо» в останніх матчах після звільнення Мірчі Луческу. Тепер Шовковський вперше в кар'єрі працюватиме постійним головним тренером основної команди – досі він входив до тренерського штабу Луческу.

«Ми зібралися з командою, завітав президент [клубу Ігор Суркіс]. Він сказав декілька слів, я з хлопцями переговорив. У принципі, нічого такого не відбулося. Я подякував хлопцям за той час, що я з ними працюю як виконувач обов'язків головного тренера», – пише Суспільне.

Перший офіційний матч Шовковського в статусі повноцінного головного тренера «Динамо» проводитиме вже після зимової паузи в УПЛ. Наприкінці лютого кияни поновлюватимуть чемпіонат виїзним матчем з «Металістом 1925».

Олександр Шовковський – український футбольний тренер, колишній футболіст, воротар. Майже всю ігрову кар'єру провів у клубі «Динамо» (Київ). Займає 7-ме місце серед футболістів, що провели найбільше матчів за національну збірну України. Один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА. Один із шести футболістів, що зіграв у Лізі Європи у віці понад 40 років. Загалом у єврокубках зіграв 144 матчів, у 44-ох з яких відстояв «на нуль».

Тренерська кар'єра Шовковського стартувала у 2018 році, коли він увійшов до штабу Андрія Шевченка в національній збірній Україні. Працювати в «Динамо» Шовковський почав на початку 2023 року – став асистентом у тренерській команді Мірчі Луческу.