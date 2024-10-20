Олександр Свіщов - засновник LEOLAND і президент Федерації водного поло України

У спортивно-розважальному центрі LEOLAND, заснованому Олександром Свіщовим, відбувся щорічний турнір Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour 2024 by Nova Post для юнаків і дівчат віком до 14 років. Цей захід зібрав талановитих тенісистів з різних куточків України, змагання проходили за підтримки відомих зірок тенісу – Еліни Світоліної та Сергія Стаховського.

Засновник LEOLAND і президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов відзначив високу конкуренцію серед учасників: «Дівчата й хлопці з усіх сил змагались за звання найкращих. Молодці!».

Серед призерів турніру опинились представники різних міст:

Призерки серед дівчат:

Аріана Багбая (Камʼянське)

Єлизавета Гучко (Львів)

Призери серед хлопців:

Юрій Осика (Львів)

Максим Малий (Чорноморськ)

«В Україні багато обдарованих дітей, і ми вже підтримуємо багатьох із них. Однак такі турніри дозволяють виявляти ще більше юних тенісних талантів, тому ми продовжуємо їх організовувати. Це вимагає значних зусиль і часу, але це найменше, що ми можемо зробити для майбутнього нашої країни. Сьогодні тут зібралося набагато більше дітей, ніж ми очікували, і це викликає надзвичайно позитивні емоції. Ми раді бути частиною цього», – наголосила Еліна Світоліна.

Це вже другий захід, організований за участі зірок українського тенісу Еліни Світоліної та Сергія Стаховського. За словами Олександра Свіщова, турнір під егідою таких спортивних зірок підтверджує, що Львів стає важливим осередком розвитку тенісу в Україні.

«Цей турнір показує, що ми на правильному шляху, популяризуючи спорт серед молоді. Радію, що вже вдруге турнір відбувається саме у Львові, на наших кортах», – зазначив Олександр Свіщов.

СРЦ LEOLAND, під керівництвом Свіщова, активно розвиває спортивну інфраструктуру, пропонуючи не лише професійні тренування, але й різноманітні розважальні активності. Комплекс сприяє організації національних турнірів та залученню дітей до спорту.

Олександр Юрійович Свіщов відомий своїми ініціативами в популяризації дитячого спорту і входить до топ-10 бізнесменів Західної України, які активно підтримують розвиток спортивної культури в країні.