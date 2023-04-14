Ультрасучасне обладнання отримали завдяки коштам, які зібрало посольство України у Великій Британії

У п’ятницю, 14 квітня, Олена Зеленська, перебуваючи на Львівщині з робочим візитом, передала Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі обладнання на понад 45 млн грн. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні.

Новітній томограф, енцефалограф, цитометр, ПЛР-системи та інше обладнання для якісної діагностики відтепер працюватиме у центрі. Ультрасучасне устаткування отримали завдяки коштам, які зібрало посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону.

«Я вдячна посольству, яке відгукнулося на пропозицію об’єднати зусилля, щоб зібрати кошти для придбання сучасного медичного обладнання», – сказала дружина президента.

На момент візиту подароване обладнання вже встановили і підготували до роботи. У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі зазначають, що це єдине медичне устаткування на Львівщині, на якому можна виконувати дослідження найвищого рівня.

«Це дуже приємна для нас і дуже важлива для наших пацієнтів подія. Адже така допомога значно посилить наші діагностичні можливості, вдосконалить надання медичної допомоги дітям, і часто навіть збереже життя малечі», – зазначив директор центру Андрій Синюта.

Додамо, Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідала також Клініку психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ, яка активно працює у Національній програмі психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.