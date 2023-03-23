Раніше складні дослідження проводили лише у референс-лабораторії в Києві. Відтепер така лабораторія є і у ЛьвовіВ Україні така лабораторія є

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі запрацювала лабораторія молекулярно-генетичних досліджень. У ній будуть проводити імуно-генетичні обстеження для пацієнтів до і після трансплантації, а також для дітей з онкологічними, онкогематологічними та нефрологічними захворюваннями. Раніше такі дослідження були доступні лише у референс-лабораторії у Києві.

Нова генетична лабораторія – унікальна на заході України, кажуть у Центрі. Новітні методи генетичної діагностики, які будуть проводити у Центрі, досі були доступні лише у референс-лабораторії столиці. Пріоритетним напрямком нового підрозділу є HLA-типування різної роздільної здатності, повідомили у Центрі.

«Створення підрозділу генетики і HLА-типування продиктовано передовсім розвитком трансплантології у нашому Центрі. Ми розпочали і продовжуємо робити трансплантації нирки і кісткового мозку. На сьогодні у Центрі проведено близько 10 пересадок нирки і 5 аутологічних пересадок стовбурових клітин. Мотивацією для нас є наші пацієнти, які потребують специфічного лікування. І ми намагаємось це їм забезпечити», – повідомив директор Центру Андрій Синюта.

За словами завідувачки клініко-лабораторії Алли Мих, робота нової лабораторії буде спрямована на допомогу передусім онкогематологічним хворим (тобто тим, у кого діагностували злоякісні захворювання кровотворної та лімфоїдної тканини), а також пацієнтам, які проходять лікування до- та після трансплантації. Потужності генетичного підрозділу лабораторії дозволяють щорічно охоплювати понад 1000 пацієнтів.

У центрі повідомили, що все обладнання у лабораторії і необхідні реагенти сертифіковані, придбані у– провідних виробників медичного обладнання в Європі та світі. Прилади, на яких виконуватимуть високоспеціалізовані генетичні дослідження, синхронізовані з контролем якості закордонних лабораторій, і залучені до системи зовнішнього міжлабораторного моніторингу.

До створення нового унікального підрозділу активно долучились фахівці Центру та БФ «Крила надії» за фінансової підтримки Nova Ukraine та Fooksman Family Foundation. Лабораторію розмістили у відремонтованих та адаптованих приміщеннях. Вартість проекту – понад 4 млн. грн.

«Потреба в такйі лабораторії виникла давно. Але гостро ми це відчули з запуском трансплантації і під час повномасштабного вторгнення. Адже якщо з єдиною лабораторією у Києві щось трапиться, діти із важкими недугами не зможуть отримувати повноцінне лікування в Україні. Тому безмежно вдячна нашим партнерами, друзям і водночас благодійникам - Nova Ukraine та Fooksman Family Foundation за підтримку і розуміння важливості цього проекту, а також усім хто долучився до його втілення», – повідомила директорка БФ «Крила надії» Наталія Ліпська.