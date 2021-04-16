У межах ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід запрацював у Версалі

Під час робочого візиту президента України до Франції перша леді Олена Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці. Про це повідомили в Офіційному інтернет-представництво президента України.

«Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів», – сказала Зеленська.

Зазначається, що запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці Посольства України у Французькій Республіці, Міністерства закордонних справ України, а також перекладачці Ірині Дмитришин, акторам дубляжу Юрію Соскову та Марині Локтіоновій.

За словами дружини глави держави, у планах також є розширення списку україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Крім того сьогодні дружини президентів України та Франції Олена Зеленська й Бріжит Макрон обговорили пріоритетні теми співпраці, серед яких – досягнення цілей «Партнерства Біарріц», зміцнення українсько-французьких культурних зв’язків і подальше впровадження україномовних аудіогідів у Франції.