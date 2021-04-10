У музеях світу запустили 13 україномовних аудіогідів, п'ять з них – в Туреччині

Під час робочого візиту президента України до Туреччини перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі. Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган у суботу, 10 квітня.

Середньовічна Галатська вежа – одна з найяскравіших історико-архітектурних пам'яток міста і символ Стамбула. Розташована у європейській частині міста на високому пагорбі району Галата. Галатська вежа включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Музей анатолійських цивілізацій – головний історико-археологічний музей Туреччини. У ньому зібрано близько 195 тис. артефактів анатолійської історії. Завдяки своїм унікальним колекціям музей перебуває у топі рейтингу найкращих музеїв світу.

Як зазначила Зеленська, це вже четвертий і п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини. Загалом у світі їх 13.

За словами дружини президента України, цього року в Туреччині планують відкрити україномовні аудіогіди в музеї Святого Миколая (м. Демре), в Археологічному музеї (м. Анталія) та в музеї Мевляни (м. Конья).

Крім того, у 2021 році планується запуск аудіогідів у Лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.