Ольга Харлан здобула «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який проходив у Тунісі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Twitter.

Вітаємооо!???



Ольга Харлан - срібна призерка етапу Кубка світу з фехтування на шаблях в Тунісі!??????



Молодець! Дякуємо за боротьбу і медаль!



Фото - @FIE_fencing @kharlan19904 pic.twitter.com/nsRQV2sghB — НОК України (@OlympicUA) 3 червня 2018 р.

Раніше Харлан виграла «золото» Гран-прі з фехтування на шаблях в Сеулі. 18 листопада 2017-го Українська шаблістка Харлан виграла Кубок світу.

До слова, Ольга Харлан є лідеркою української збірної. У 2008 році вона стала олімпійською чемпіонкою у командній першості, у 2012 – бронзовою призеркою Олімпіади. Також Харлан є п’ятиразовою чемпіонкою світу як у командній першості, так і в індивідуальних виступах.