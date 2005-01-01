Ольга Харлан здобула «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

СпортОлег Костюк, 3 червня770

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Ольга Харлан здобула «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях
фото Ольги Харлан
Ольга Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який проходив у Тунісі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Twitter.

Раніше Харлан виграла «золото» Гран-прі з фехтування на шаблях в Сеулі. 18 листопада 2017-го Українська шаблістка Харлан виграла Кубок світу.

До слова, Ольга Харлан є лідеркою української збірної. У 2008 році вона стала олімпійською чемпіонкою у командній першості, у 2012 – бронзовою призеркою Олімпіади. Також Харлан є п’ятиразовою чемпіонкою світу як у командній першості, так і в індивідуальних виступах.

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