У суботу, 3 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у стрільбі, тенісі, веслуванні, кінному спорті, бадмінтоні, спортивній гімнастиці, велоспорті, настільному тенісі, боксі, дзюдо, фехтуванні, легкій атлетиці та плаванні.

Детальний розклад медальних змагань на 3 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 3 серпня, фінали:

10:30 – стрільба (жінки, пістолет, 25 м)

10:30 – академічне веслування (парні одиночки, жінки)

10:42 – академічне веслування (парні одиночки, чоловіки)

11:00 – кінний спорт (командний Гран-прі з виїздки)

11:50 – веслування (жінки, вісімки)

12:00 – велоспорт (чоловіки, шосейні перегони)

12:10 – веслування (чоловіки, вісімки)

13:00 – теніс (чоловіки, одиночний розряд, за бронзу)

13:00 – теніс (жінки, одиночний розряд, за золото)

13:00 – теніс (чоловіки, парний розряд, за золото)

14:30 – настільний теніс (жінки, одиночний розряд, за бронзу)

15:30 – настільний теніс (жінки, одиночний розряд, за золото)

15:33 – стрільба з лука (жінки, індивідуальний розряд, за бронзу)

15:46 – стрільба з лука (жінки, індивідуальний розряд, за золото)

16:00 – бадмінтон (жінки, парний розряд)

16:30 – спортивна гімнастика (вільні вправи, чоловіки; Ілля Ковтун)

16:30 – стендова стрільба (чоловіки, скит)

17:00 – дзюдо (змішана команда, за бронзу)

17:00 – дзюдо (змішана команда, за золото)

17:20 – спортивна гімнастика (жінки, опорний стрибок)

18:16 – спортивна гімнастика (чоловіки, кінь; Олег Верняєв)

18:38 – бокс (жінки, 60 кг, півфінал)

20:00 – фехтування (жінки, шаблі, командні змагання, за бронзу)

20:00 – фехтування (жінки, шаблі, командні змагання, за золото)

20:35 – легка атлетика (чоловіки, штовхання ядра; потенційно Роман Кокошко)

21:20 – легка атлетика (жінки, потрійний стрибок; потенційно Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун)

21:30 – плавання (чоловіки, 100 м батерфляєм)

21:55 – легка атлетика (естафета 4х400 м, змішана)

22:08 – плавання (жінки, 200 м комплексним стилем)

22:20 – легка атлетика (жінки, 100 м)

22:24 – серфінг (чоловіки, за бронзу)

22:28 – плавання (жінки, 800 м вільним стилем)

22:45 – легка атлетика (чоловіки, десятиборство, 1500 м)

22:58 – плавання (змішана естафета 4х100 м комплексним стилем)

23:00 – серфінг (чоловіки, за золото)

23:08 – бокс (жінки, вага до 60 кг, півфінал)

23:36 – серфінг (жінки, за бронзу)

00:12 – серфінг (жінки, за золото)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).