25-річна Аріель Аткінс раніше виступала за американський клуб Washington Mystics

Український баскетбольний клуб «Прометей» з Кам’янського у ніч проти 18 серпня підписав контракт із американською спортсменкою Аріель Аткінс, яка на Олімпіаді-2020 в Токіо виграла золоту медаль у складі збірної США.

«Ми з нетерпінням будемо чекати її в тренувальному таборі БК “Прометей” у кінці вересня. Сподіваємося, вона допоможе виступити достойно нашій команді в груповому етапі турніру в Європі та ключових іграх Чемпіонату України», – написав 18 серпня на Facebook президент «Прометею» Володимир Дубинський.

25-річна Аріель Аткінс грає на позиції атакувального захисника. Випускниця Техаського університету, з 2018 року виступала за американський клуб Washington Mystics, з яким наступного сезону виграла перше чемпіонство в історії команди. Мала досвід виступів у чемпіонатах Австралії та Польщі.

БК «Прометей» – чинний чемпіон України з баскетболу серед жінок. У наступному сезоні також зіграє в Єврокубку ФІБА, отримавши пряму путівку в груповий етап, де за перемогу змагатимуться 48 команд. Минулого сезону команда з Кам’янського також виступала в Єврокубку, проте поступилася у всіх трьох матчах групового етапу.