Президент нагородив орденами олімпійців, які виграли медалі в Токіо
Також державні нагороди отримали тренери олімпійських призерів
Спорт — Анна Журба, 0 0
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Бронзова та срібна призерка Олімпіади веслувальниця Людмила Лузан отримала від президента орден княгині Ольги ІІІ ступеня
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських спортсменів, які виграли медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо, а також їхніх тренерів. Відповідний указ він підписав ще 16 серпня, а вручення орденів відбулося у вівторок, 17 серпня.
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Так, орден «За заслуги» І ступеня отримали:
- Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби;
- Станіслав Горуна, бронзовий призер з карате;
- Олександр Хижняк, срібний призер з боксу.
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили:
- Олега Омельчука, бронзовий призер з кульової стрільби в парі;
- Михайла Романчука, бронзового та срібного призера з плавання;
- Миколу Мацапуру, тренера Людмили Лузан;
- Олександра Хижняка, тренера Олександра Хижняка;
- Ігоря Чередінова, тренера Олени Костевич;
- Євгенія Черткова, тренера Парвіза Насібова.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:
- Парвіз Насібов, срібний призер з греко-римської боротьби;
- Ігор Рейзлін, бронзовий призер з фехтування;
- Геннадій Білодід, тренер Дар’ї Білодід;
- Олександр Камінський, тренер Олега Омельчука;
- Віталій Киселиця, тренер Жана Беленюка;
- Леонід Лоївський, головний тренер національної збірної з боксу;
- Олексій Мельник, тренер Алли Черкасової;
- Петро Нагорний, тренер Михайла Романчука;
- Антон Нікулін, тренер Станіслава Горуни;
- Дмитро Рейзлін, тренер Ігоря Рейзліна;
- Микола Салєєв, тренер Парвіза Насібова;
- Олександр Тонкошкур, головного тренера національної збірної з карате;
- Володимир Шацьких, головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби.
Орден княгині Ольги І ступеня вручили:
- Олені Старіковій, срібній призерці з велоспорту;
- Світлані Саідовій, головній тренерці національної збірної з артистичного плавання.
Орден княгині Ольги ІІ ступеня присудили:
- Дар’ї Білодід, бронзовій призерці з дзюдо;
- Анжеліці Терлюзі, срібній призерці з карате;
- Світлані Чередіновій, тренерці Олени Костевич.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили:
- Владиславу Алексіїву, бронзову призерку з артистичного плавання;
- Марину Алексіїву, бронзову призерку з артистичного плавання;
- Ірину Коляденко, бронзову призерку з вільної боротьби;
- Людмилу Лузан, бронзову та срібну призерку з веслування;
- Ярославу Магучіх, бронзову призерку зі стрибків у висоту;
- Катерину Резнік, бронзову призерку з артистичного плавання;
- Анастасію Савчук, дворазову бронзову призерку з артистичного плавання;
- Еліну Світоліну, бронзову призерку з тенісу;
- Ксенію Сидоренко, бронзову призерку з артистичного плавання;
- Марту Фєдіну, дворазову бронзову призерку з артистичного плавання;
- Аллу Черкасову, бронзову призерку з вільної боротьби;
- Анастасію Четверікову, срібну призерку з веслування;
- Аліну Шинкаренко, бронзову призерку з артистичного плавання;
- Єлизавету Яхно, бронзову призерку з артистичного плавання;
- Олесю Зайцеву, старшу тренерку національної збірної з артистичного плавання;
- Світлану Кузнєцову, тренерку Дар’ї Білодід;
- Валерію Меженіну, тренерку Катерини Резнік.
Заслуженими працівниками фізичної культури та спорту стали:
- Олена Костевич, бронзова призерка з кульової стрільби в парі;
- Сергій Батомункоєв, тренер Людмили Лузан;
- Євген Болібрух, тренер Олени Старікової;
- Сергій Бондар, тренер Олега Омельчука;
- Ірина Гребеннікова, тренерка Єлизавети Яхно;
- Руслан Козенко, тренер Ірини Коляденко;
- Максим Лісов, тренер Ігоря Рейзліна;
- Тетяна Степанова, тренерка Ярослави Магучіх;
- Сергій Теліцин, тренер Олени Старікової;
- Володимир Уткін, тренер Аліни Шинкаренко;
- Михайло Філіма, тренер Еліни Світоліної;
- Василь Цеховліс, тренер Анастасії Четверікової;
- Юрій Чебан, тренер Анастасії Четверікової;
- Володимир Яременко, тренер Ірини Коляденко.
Нагадаємо, українська збірна привезла з Олімпіади в Токіо 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.
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