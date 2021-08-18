Бронзова та срібна призерка Олімпіади веслувальниця Людмила Лузан отримала від президента орден княгині Ольги ІІІ ступеня

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських спортсменів, які виграли медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо, а також їхніх тренерів. Відповідний указ він підписав ще 16 серпня, а вручення орденів відбулося у вівторок, 17 серпня.

Так, орден «За заслуги» І ступеня отримали:

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби;

Станіслав Горуна, бронзовий призер з карате;

Олександр Хижняк, срібний призер з боксу.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили:

Олега Омельчука, бронзовий призер з кульової стрільби в парі;

Михайла Романчука, бронзового та срібного призера з плавання;

Миколу Мацапуру, тренера Людмили Лузан;

Олександра Хижняка, тренера Олександра Хижняка;

Ігоря Чередінова, тренера Олени Костевич;

Євгенія Черткова, тренера Парвіза Насібова.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

Парвіз Насібов, срібний призер з греко-римської боротьби;

Ігор Рейзлін, бронзовий призер з фехтування;

Геннадій Білодід, тренер Дар’ї Білодід;

Олександр Камінський, тренер Олега Омельчука;

Віталій Киселиця, тренер Жана Беленюка;

Леонід Лоївський, головний тренер національної збірної з боксу;

Олексій Мельник, тренер Алли Черкасової;

Петро Нагорний, тренер Михайла Романчука;

Антон Нікулін, тренер Станіслава Горуни;

Дмитро Рейзлін, тренер Ігоря Рейзліна;

Микола Салєєв, тренер Парвіза Насібова;

Олександр Тонкошкур, головного тренера національної збірної з карате;

Володимир Шацьких, головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби.

Орден княгині Ольги І ступеня вручили:

Олені Старіковій, срібній призерці з велоспорту;

Світлані Саідовій, головній тренерці національної збірної з артистичного плавання.

Орден княгині Ольги ІІ ступеня присудили:

Дар’ї Білодід, бронзовій призерці з дзюдо;

Анжеліці Терлюзі, срібній призерці з карате;

Світлані Чередіновій, тренерці Олени Костевич.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили:

Владиславу Алексіїву, бронзову призерку з артистичного плавання;

Марину Алексіїву, бронзову призерку з артистичного плавання;

Ірину Коляденко, бронзову призерку з вільної боротьби;

Людмилу Лузан, бронзову та срібну призерку з веслування;

Ярославу Магучіх, бронзову призерку зі стрибків у висоту;

Катерину Резнік, бронзову призерку з артистичного плавання;

Анастасію Савчук, дворазову бронзову призерку з артистичного плавання;

Еліну Світоліну, бронзову призерку з тенісу;

Ксенію Сидоренко, бронзову призерку з артистичного плавання;

Марту Фєдіну, дворазову бронзову призерку з артистичного плавання;

Аллу Черкасову, бронзову призерку з вільної боротьби;

Анастасію Четверікову, срібну призерку з веслування;

Аліну Шинкаренко, бронзову призерку з артистичного плавання;

Єлизавету Яхно, бронзову призерку з артистичного плавання;

Олесю Зайцеву, старшу тренерку національної збірної з артистичного плавання;

Світлану Кузнєцову, тренерку Дар’ї Білодід;

Валерію Меженіну, тренерку Катерини Резнік.

Заслуженими працівниками фізичної культури та спорту стали:

Олена Костевич, бронзова призерка з кульової стрільби в парі;

Сергій Батомункоєв, тренер Людмили Лузан;

Євген Болібрух, тренер Олени Старікової;

Сергій Бондар, тренер Олега Омельчука;

Ірина Гребеннікова, тренерка Єлизавети Яхно;

Руслан Козенко, тренер Ірини Коляденко;

Максим Лісов, тренер Ігоря Рейзліна;

Тетяна Степанова, тренерка Ярослави Магучіх;

Сергій Теліцин, тренер Олени Старікової;

Володимир Уткін, тренер Аліни Шинкаренко;

Михайло Філіма, тренер Еліни Світоліної;

Василь Цеховліс, тренер Анастасії Четверікової;

Юрій Чебан, тренер Анастасії Четверікової;

Володимир Яременко, тренер Ірини Коляденко.

Нагадаємо, українська збірна привезла з Олімпіади в Токіо 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.