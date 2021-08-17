Міністерство оборони нагородило Жана Беленюка пістолетом ПМ

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо і народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк отримав чергове військове звання і нагородний пістолет, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

«Сьогодні, 17 серпня, під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України [міністр] Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання “старший лейтенант” та нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони “Вогнепальна зброя” – пістолетом ПМ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у фіналі Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 87 кг і приніс до скарбнички української збірної єдину золоту медаль. Це було перше олімпійське золото в греко-римській боротьбі з 1996 року.