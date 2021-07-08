Олімпійські ігри в Токіо, які стартують 23 липня, відбудуться без глядачів. Уряд Японії ввів надзвичайний стан у столичному регіоні через пандемію коронавірусу.

Організатори до останнього планували проводити змагання з вболівальниками на трибунах. Однак все змінилося після наради за представників Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету Ігор та влади Токіо і Японії, пише видання Kyodo News.

Поки що відомо, що без глядачів будуть ті змагання, які відбуватимуться в Токіо та ще трьох префектурах навколо японської столиці. Натомість за межами столичного регіону відбудуться змагання з бейсболу, софтболу, футболу, а також марафони та спортивна ходьба. Рішення про те, чи допускати вболівальників на ці події прийматимуться згодом, виходячи з ситуації.

Надзвичайний стан в Токіо запроваджений до 22 серпня. Олімпійські ігри триватимуть до 8 серпня. Паралімпійські ігри в Токіо стартують 24 серпня та триватимуть до 5 вересня.