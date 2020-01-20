ООН торік зафіксувала найнижче за останні 10 років зростання світової економіки

2020 року найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії

Через вплив тривалих торговельних суперечок зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття. Про це йдеться у звіті ООН «Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року», поінформував «Укрінформ».

Торік, згідно з даними звіту, зростання становило 2,3%.

«Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання», – повідомив головний економіст ООН, помічник генсека ООН з економічного розвитку Елліот Гарріс.

У разі несприятливого сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.

Водночас, як йдеться у звіті, «нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу».

У США, «з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання», очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.

«У ЄС виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року», – йдеться в документі.

Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% – у 2021 році.

Прогнозують також невелике зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.

На карті, де позначено динаміку ВВП на душу населення кожної країни, видно, що цьогоріч економічний спад очікується у Венесуелі, Аргентині, Еквадорі, Намібії, Анголі, Замбії, Судані, Ірані, Омані.

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Україна позначена як територія з прогнозом зростання від 2 до 4% на душу населення, Польща та Молдова – понад 4%.

До слова, у грудні 2019 року,згідно з даними ООН, ціни на продовольчі товари в світі сягнули найвищого рівня за останні п'ять років. Водночас в Україні вперше за роки незалежності у грудні знизились ціни на споживчому ринку.