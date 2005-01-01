Opendatabot запустив сервіс зі сповіщення українських підприємців щодо їхніх судових справ

Відповідачі дізнаються про свою судову справу, навіть якщо їх про неї не сповістили

Українські підприємці та ФОПи зможуть перевіряти наявність судових справ щодо себе та отримувати повідомлення про судове засідання навіть, якщо офіційно не отримали на нього запрошення. Про це повідомив сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Opendatabot.

В Opendatabot зазначають, що об’єднали інформацію судового розкладу з іншими реєстрами.

Для того, щоб отримувати сповіщення про свої судові справи, необхідно додати Opendatabot в месенджері, ввести своє ПІБ або назву компанії та підписатися на оновлення. Як тільки в судовому розкладі з’явиться інформація про нове судове засідання, де ви є фігурантом, ви отримаєте сповіщення.

У сервісі зазначають, що через випадки службової халатності відповідачі не отримували запрошення на судові засідання і це призводило до мільярдних збитків. Причинами того, що відповідачі не отримують запрошення на судові засідання найчастіше є халатність та неуважність поштарів.

Opendatabot — платформа для роботи з державними відкритими даними. Компанія збирає, об’єднує та аналізує дані основних реєстрів країни, в тому числі ЄДР та судового реєстру. Це проект ІТ-компанії 908.