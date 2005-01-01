Opendatabot запустив сервіс зі сповіщення українських підприємців щодо їхніх судових справ

Інформацію про судові справи можна буде отримати в месенджері

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 16:42200

До теми

Opendatabot запустив сервіс зі сповіщення українських підприємців щодо їхніх судових справ
фото ілюстративне
Відповідачі дізнаються про свою судову справу, навіть якщо їх про неї не сповістили

Українські підприємці та ФОПи зможуть перевіряти наявність судових справ щодо себе та отримувати повідомлення про судове засідання навіть, якщо офіційно не отримали на нього запрошення. Про це повідомив сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Opendatabot.

В Opendatabot зазначають, що об’єднали інформацію судового розкладу з іншими реєстрами.

Для того, щоб отримувати сповіщення про свої судові справи, необхідно додати Opendatabot в месенджері, ввести своє ПІБ або назву компанії та підписатися на оновлення. Як тільки в судовому розкладі з’явиться інформація про нове судове засідання, де ви є фігурантом, ви отримаєте сповіщення.

У сервісі зазначають, що через випадки службової халатності відповідачі не отримували запрошення на судові засідання і це призводило до мільярдних збитків. Причинами того, що відповідачі не отримують запрошення на судові засідання найчастіше є халатність та неуважність поштарів.

Opendatabot — платформа для роботи з державними відкритими даними. Компанія збирає, об’єднує та аналізує дані основних реєстрів країни, в тому числі ЄДР та судового реєстру. Це проект ІТ-компанії 908.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Україні створили онлайн-додатки для швидкого пошуку декларацій чиновників ZAXID.NET
Євген Рудницький: Як закрити ФОП, не виходячи з дому ZAXID.NET
Українці можуть розрахувати розмір власної пенсії онлайн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук